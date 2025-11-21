Αντώνης Ρέμος - Υβόννη Μπόσνιακ: Ένας δυνατός έρωτας - Τα λόγια αγάπης που τον έκαναν να «λιώσει»

Ο Αντώνης Ρέμος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Νίκου Χατζηνικολάου και αναφέρθηκε στην γνωριμία με την γυναίκα της ζωής του λέγοντας: «Όταν γνώρισα την Υβόννη ήταν όταν ξεκινούσε για μένα ο Γολγοθάς με την ομάδα του Ηρακλή. Μόλις είχα φύγει από την ομάδα και έμπαινα μέσα σε έναν κυκεώνα προβλημάτων. Έχω πληρώσει πολύ ακριβά την επωνυμία. Εκείνο το βράδυ πήγα να πιώ ένα ποτό με έναν φίλο μου και παρόλο που ήμουν χάλια, τελικά βγήκε σε καλό. Είμαστε αχώριστοι, περνάμε τις φάσεις μας, το πιο σημαντικό όμως, είναι η αγάπη να συνοδεύεται από σεβασμό και θαυμασμό».

Η Υβόννη Μπόσνιακ μίλησε για εκείνον και είπε: «Γνωριστήκαμε πριν από 15 χρόνια σε μία έξοδο που δεν ήθελε να πάει κανένας από τους δύο. Τον ένιωθα άνθρωπο μου, αλλά τον ερωτεύτηκα μετά πολύ απότομα. Όταν ήμασταν έξι μήνες μαζί, κάποια στιγμή κοιμόταν στον καναπέ, τον κοίταξα και είπα ''αυτός θα είναι ο πατέρας των παιδιών μου''».

Και συμπλήρωσε: «Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτάς της ζωής μου. Είναι ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ.

Ο Αντώνης σαν άνθρωπος είναι ότι πιο δυνατό έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Όσο άδικα και να του έχουν φερθεί, η ψυχή του δεν έχει αλλάξει ποτέ. Μετά από 15 χρόνια που είμαστε μαζί, υπάρχει απίστευτη εκτίμηση και σεβασμός».