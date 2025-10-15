Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου: Ένα δικαστικό δράμα βασισμένο σε αληθινά γεγονότα

Μόλις προχθές, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, είχε πρεμιέρα μια παράσταση που αναμφισβήτητα αξίζει να βάλεις στη λίστα με αυτές που πρέπει να δεις την φετινή σεζόν. Πρόκειται για το έργο «Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Αγνής Χιώτη και του Χάρη Χιώτη, που ανεβαίνει στο Μικρό Γκλόρια και παίζεται κάθε Δευτέρα στις 19.00 και κάθε Τρίτη στις 21.00.

Μια γυναίκα κάθεται στο εδώλιο, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της. Στην αίθουσα του δικαστηρίου, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που υφαίνεται από μάρτυρες υπεράσπισης και κατηγορίας, από κρίσεις και γεγονότα, από ερμηνείες και αμφισβητήσεις. Τι συνέβη στις 4 Ιανουαρίου; Τι μπορεί να οδηγήσει μια γυναίκα στο έγκλημα; Και ποιος τελικά έχει το δικαίωμα – ή την ευθύνη – να απονείμει δικαιοσύνη;

Η «Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy «Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ». Η παράσταση εξετάζει τη λεπτή, συχνά αθέατη γραμμή ανάμεσα στην ενοχή και στην ανάγκη για επιβίωση, διερευνά τη θέση της γυναίκας μέσα σε έναν μηχανισμό απονομής δικαιοσύνης που συχνά αγνοεί τα βιώματά της και φωτίζει τη βία που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κάτι που ποτέ δεν ήθελες να συμβεί.

Με νηφαλιότητα, δύναμη και απλότητα, η «Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» αναδεικνύει τον λόγο ως εργαλείο αντίστασης και τη θεατρική πράξη ως μέσο συμμετοχικής κρίσης, μετατρέποντας τη σκηνή σε αίθουσα δικαστηρίου και τους θεατές σε ένορκους. Εσύ είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Βυρίνης, Καλή Δάβρη, Ανθούλα Έυκαρπίδου, Αριστέα Μαρμάρου, Έυγενία Παναγοπούλου, Κώστας Σπανός. Στον ρόλο του γιου εναλλάξ ο Στρατής Ζαχαρής και ο Ισαάκ Τριποδιανός.

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές της Μυρτώς Αλικάκη και του Γιώργου Χρανιώτη.