Πέθανε ο ηθοποιός Κοσμάς Φουντούκης - Είχε πρωταγωνιστήσει στον «Κόκκινο κύκλο»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του γνωστού ηθοποιού Κοσμά Φουντούκη.



Το δυσάρεστο νέο για τον χαμό του ηθοποιού έκανε γνωστό ο συνάδελφός του, Κώστας Μπερικόπουλος, πρωταγωνιστής της σειράς «Maestro», με μία λιτή ανάρτησή του στα social media το απόγευμα της Κυριακής (19.10.2025).



«Έφυγε ο Κοσμάς Φουντούκης. Στο καλό, μοναδικό πλάσμα», έγραψε ο Κώστας Μπερικόπουλος σε ανάρτησή του στο Facebook.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κοσμάς Φουντούκης ήταν ένας low profile άνθρωπος και δεν υπάρχουν πληροφορίες για την προσωπική του ζωή, αλλά ούτε και για τον λόγο που «έφυγε» από τη ζωή.



Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης είχε πάρει μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, με μεγάλη επιτυχία, ενώ έχει γίνει γνωστός και μέσα από την τηλεόραση, καθώς ήταν πρωταγωνιστής του Πάνου Κοκκινόπουλος στην αστυνομική σειρά «Κόκκινος κύκλος».



Επίσης ο Κοσμάς Φουντούκης είχε πάρει μέρος και στις ταινίες «Xenia», «J.A.C.E.» και «Ακροπόλ».

Ο Κοσμάς Φουντούκης είχε αφήσει το δικό του τηλεοπτικό στίγμα μέσα από την εξαιρετική ερμηνεία του στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Λουκά, στο επεισόδιο του «Κόκκινου κύκλου» με τίτλο «Οδός Αγησιλάου».

Η υπόθεση του επεισοδίου

Ο Λουκάς ζει μέσα στη σκληρότητα και τη μοναξιά. Έχει γνωρίσει την απάνθρωπη πλευρά της ζωής από τα παιδικά του χρόνια. Γιος μιας πόρνης, έμαθε να επιβιώνει σε καταγώγια και οίκους ανοχής. Αναγκάστηκε να δημιουργήσει έναν άλλο, δικό του κόσμο, αυτόν της φαντασίας του, για να αντέξει. Έναν κόσμο όμορφο που του επιτρέπει να απελευθερωθεί και να εκπληρώσει τις επιθυμίες του. Τα όνειρα όμως δεν αρκούν για ν’ αγγίξει κάποιος την ευτυχία…