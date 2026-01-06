Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Τόνια Καζιάνη. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο βουλευτής και πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ Σπύρος Μπιμπίλας.



Στο μήνυμά του, ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη για τον θάνατό της και τόνισε ότι η Τόνια Καζιάνη υπηρέτησε την τέχνη με ταλέντο, δροσιά και ευγένεια, αφήνοντας θετικά μηνύματα στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από φωτογραφίες της ηθοποιού, ενώ εκφράστηκε η θλίψη του για την απώλεια της συναδέλφου και φίλης.

Η είδηση προκαλεί θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, που αποχαιρετά μια αγαπημένη συνάδελφο με μακρόχρονη προσφορά στην τέχνη.

Η Τόνια Καζιάνη γεννήθηκε το 1945 (στην Άνδρο ή κατά άλλες πηγές στην Κέρκυρα), και έγινε γνωστή για τις ερμηνείες της σε αρκετές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές.

Η τελευταία της τηλεοπτική συμμετοχή ήταν το 2007 στη σειρά Τυφλόμυγα στον ANT1. Μετά από αυτό απέσυρε σταδιακά την παρουσία της από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις, και αφιερώθηκε στην οικογένειά της.

Με τον επίσης ηθοποιό Γιώργο Τζώρτζη γνωρίστηκε στα γυρίσματα και παντρεύτηκαν, αποκτώντας μία κόρη, την Ευγενία.