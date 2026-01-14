Πέθανε η Βάσω Μεσσηνέζη, η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον Θάνο Μικρούτσικο

Έφυγε από τη ζωή η γνωστή τραγουδίστρια Βάσω Μεσσηνέζη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η Βάσω Μεσσηνέζη ήταν η πρώτη ερμηνεύτρια που συνεργάστηκε με τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο.

Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσα από σχετική ανάρτηση στο προφίλ της, την οποία έκανε η κόρη της. Όπως ενημέρωσε, η κηδεία της τραγουδίστριας θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, στις 12:45 το μεσημέρι στο Γ' Νεκροταφείο στη Νίκαια.



«Με πολύ μεγάλη θλίψη, σας ενημερώνω ότι το αγαπημένο μας κοριτσάκι, η Βασούλα μας, δεν θα γυρίσει πίσω… Την πήρε ο Θεούλης στην αγκαλιά των αγγέλων… Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στη μικρή εκκλησία στη Θηβών και Πέτρου Ράλλη και η ταφή στο 3ο κοιμητήριο Νίκαιας την Παρασκευή 16/01 στις 12:45. Όποιος από εσάς θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Η κόρη της», έγραψε η κόρη της στο Facebook.

«Σήμερα έφυγε δυστυχώς ένα υπέροχο κορίτσι με υπέροχη φωνή… καλό ταξίδι Βασούλα μου» έγραψε στο Facebook η τραγουδίστρια Σου Κύρκου.

«Δεν είναι δυνατόν. Έφυγε πριν λίγο η Βάσω Μεσσηνέζη. Ένα χρυσό κορίτσι που ομόρφαινε το κόσμο του τραγουδιού από τη παλαιότερη εποχή όταν υπήρχε τραγούδι. Μια αγνή φωνή και με πάντα αξιοπρεπή φιλική διάθεση.

Λίγοι θα καταλάβουν αυτά που γράφω… Αλλά τίποτα δεν αλλάζει. Αυτή η ψεύτικη ζωή μας και ας το σκεφτούμε.



Άλλη φορά θα μπορέσω να γράψω περισσότερα για την αγαπημένη μας Βασούλα», έγραψε ο Ανδρέας Κουβελογιάννης στην ανάρτησή του.