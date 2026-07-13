Κίνηση: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Πού καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

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Δύσκολη είναι από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (13/7) η μετακίνηση των οδηγών στους δρόμους της Αττικής, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετούς βασικούς οδικούς άξονες.

Ο μεγαλύτερος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται, για ακόμη μία ημέρα, στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα οχήματα να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Αθηνών, όπου τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Σταδιακά επιβαρύνεται και η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρείται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.

Την ίδια ώρα, δυσκολίες καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυξάνεται σταδιακά.

Έως 30 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα σημειώνονται και στην Αττική Οδό, τόσο στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο όσο και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα.