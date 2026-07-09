Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Πού καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική

Σημαντικά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους της Αττικής, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες. Ο Κηφισός βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της συμφόρησης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων. Στο ρεύμα ανόδου, οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος του Αιγάλεω και εκτείνονται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ στο ρεύμα καθόδου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη από τη Μεταμόρφωση προς το Περιστέρι.

Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται κυρίως στα τμήματα που διέρχονται από το Χαλάνδρι και το Μαρούσι, με τις χαμηλές ταχύτητες να δυσκολεύουν τις μετακινήσεις προς και από τα βόρεια προάστια.

Δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, καθώς και σε βασικούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας, όπου παρατηρούνται κατά τόπους μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, κυρίως στις οδικές αρτηρίες που οδηγούν προς το λιμάνι.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.