Αιμίλιος Χειλάκης: Πένθος για τον ηθοποιό - Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του

«Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου»! Με αυτή τη συγκλονιστική φράση ο Αιμίλιος Χειλάκης είπε αντίο στη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή σκορπίζοντάς τον με θλίψη και γεμίζοντάς τον με ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

«Θα σε θυμάμαι, ο Μίλος σου»

Ο ηθοποιός έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου της μαμάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην ανάρτησή του, που συνοδεύτηκε από φωτογραφίες, μίλησε με τρυφερά λόγια για εκείνη, αναφέρθηκε στο παιδί που είχε μέσα του και χάθηκε για πάντα, σχολίασε το σκληρό αυτό που λέμε “πλήρης ημερών” και αποκάλυψε το χαϊδευτικό όνομα με το οποίο τον αποκαλούσε η μητέρα του.

«Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα… Τώρα θα κατοικήσει στη μνήμη. Το να τη θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική. Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του βγάζοντας σε μερικές προτάσεις όλο το συναίσθημά του και δείχνοντάς μας φωτογραφίες στις οποίες κανείς διαπιστώνει τη μεγάλη ομοιότητα που είχαν μάνα και γιος…