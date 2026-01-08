Χρήστος Πολίτης: Πέθανε ο «Γιάγκος Δράκος» της «Λάμψης»

Μια σημαντική απώλεια θρηνεί ο καλλιτεχνικός κόσμος της χώρας καθώς όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Πέμπτης (8/1), πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Πολίτης.

Ο σπουδαίος ηθοποιός, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με πιο αναγνωρίσιμο ρόλο εκείνον του εμβληματικού «Γιάγκου Δράκου» στη σειρά «Λάμψη», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.



Με πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε ένας αθόρυβος αλλά ουσιαστικός εργάτης της τέχνης, με συνέπεια, ήθος και βαθιά αγάπη για το θέατρο.

Αναφορά στον χαμό του σπουδαίου ηθοποιού έκανε ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης.