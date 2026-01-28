Κούλλης Νικολάου: «Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά» - Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό

Ο Κούλλης Νικολάου μοιράστηκε μαζί μας τα συναισθήματά του για τον χαμό του αδερφού του και τις αναμνήσεις που είχε από εκείνον. Με ένα συγκινητικό μήνυμα που έγραψε στο Facebook, ο ηθοποιός λέει το δικό του αντίο στον αδερφό του που έφυγε πρώτος από τα δέκα παιδιά της οικογένειας…

«Νίκο μου αδερφέ μου, από μια χαραμάδα της μνήμης κοιτάζω πίσω στα χρόνια εκείνα, στο σπίτι μας στη Λάγια. Μωρό εγώ, έφηβος εσύ, ο μεγάλος απ’ τ’ αδέρφια. Σε βλέπω ζωντανό να φέρνεις με τον Βόξολ την Κοστάντια σου. Φορούσατε το ίδιο κρεμ τζιν - σαν να είχατε συνεννοηθεί με τον χρόνο.

Σε βλέπω, αδερφέ, κάθε Σάββατο να μας παίρνεις για να δουλέψουμε στην οικοδομή, να μας μαθαίνεις τη ζωή με τα χέρια, χωρίς λόγια πολλά. Κι ύστερα, στη Λακατάμεια πια, σε βλέπω στη βεράντα, με την κόρη σου τη Μαρία, από τα πρώτα εγγόνια του πατέρα μας, και αργότερα με τη Γιώτα μας».

«Στον Παράδεισο, αδερφέ»

«Σε βλέπω ζωντανό, αδερφέ, με την περηφάνια που σε χαρακτήριζε και τη σιωπηλή δύναμη που δεν ζητούσε αναγνώριση. Και ξαφνικά φεύγεις… έτσι απλά, για να φύγεις πρώτος από τα δέκα αδέρφια. Στο καλό, αδερφέ μου. Στο καλό. Δεν είναι κάτι που μπορώ εύκολα να καταλάβω, μα έφυγες - γιατί έτσι είναι η ζωή: σύντομη, απρόβλεπτη, αδυσώπητα αληθινή.

Στον Παράδεισο, αδερφέ, εκεί να βρεις τη μανούλα σου και να βρεις και τον πατέρα μας. Και μαζί να κοιτάτε πάντα κάτω, να μας φυλάτε. Δώσ’ τους ένα χάδι κι από μένα. Στο καλό, αδερφέ μου Νίκο».