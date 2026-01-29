Βαρύ πένθος για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Η συγκινητική του ανάρτηση

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του, Κική. Ο γνωστός παρουσιαστής ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση νωρίς το πρωί της 29ης Ιανουαρίου μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στην ανάρτησή του δημοσίευσε μια συγκινητική φωτογραφία στην οποία κρατά το χέρι της μητέρας του και συνόδευσε τη στιγμή με ένα βαθιά φορτισμένο μήνυμα, που συγκίνησε τους διαδικτυακούς του φίλους.

Το συγκινητικό αντίο

Στο μήνυμά του, ο παρουσιαστής έγραψε μεταξύ άλλων:

«Μαμά, αυτό ήταν… Πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σ’ ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε.

Θα ήθελα μια ακόμη ζωή να μιλάμε, αλλά την επόμενη φορά που θα ανταμώσουμε, θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι. Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα.

Καλή αντάμωση… Όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις την μοναδική σου αγκαλιά, που έσβηνε όλα τα προβλήματα, και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες με έστελνε σε όνειρα… όμορφα όνειρα.

Αντίο, μαμά. Καλό ταξίδι… Σε ευχαριστώ για όλα».