Δάφνη Μπόκοτα: «Υπάρχουν φορές που δεν ταυτίζομαι με θέματα που παρουσιάζονται στη Super Κατερίνα»

Τη Δάφνη Μπόκοτα τη βλέπουμε φέτος στο πάνελ της εκπομπής “Super Κατερίνα” και πολλές φορές μας δίνει την εντύπωση λες και βαριέται που είναι εκεί, λες και δεν την αφορούν τα θέματα, σαν να μην θέλει να βρίσκεται εκεί. Ίσως αυτό να εξηγείται και από τις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή “Breakfast@Star” όπου μίλησε για την τηλεόραση, αλλά και την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στην οποία συμμετέχει. «Είναι μια άλλη τηλεόραση απ’ την τηλεόραση που ξέρω εγώ. Το θέμα είναι ότι εγώ νιώθω καλά, νιώθω πολύ καλά σε αυτή την τηλεόραση, δεν μετανιώνω για την απόφαση που πήρα για το δικό μου το comeback».

«Η τηλεόραση πια είναι χειρότερη»

«Είναι χειρότερη η τηλεόραση σε ό,τι αφορά τη γλώσσα μας. Είναι χειρότερη σε ό,τι αφορά τη θεματολογία. Είναι χειρότερη σε ό,τι αφορά την ευγένεια και τις προσεγγίσεις στους ανθρώπους. Υπάρχουν φορές που πιάνω τον εαυτό μου να μην μπορεί να ταυτιστεί με τα θέματα που παρουσιάζονται και σχολιάζονται στην εκπομπή, δεν θα πω ψέματα, το έχω πάθει αυτό».

«Θέλω να δω πως θα δέσουν»

Η Μπόκοτα που επί σειρά ετών παρουσίαζε τη Eurovision στην ΕΡΤ δεν θα μπορούσε να μην έχει άποψη και για τους φετινούς παρουσιαστές, τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά. «Πραγματικά δεν μου κολλάει πολύ, αλλά θέλω να το δω, γιατί νομίζω ότι ο καθένας από μόνος του έχει ένα εκτόπισμα και μια τεράστια προσωπικότητα και πραγματικά θέλω να δω πώς θα δέσουν αυτοί οι τρεις».