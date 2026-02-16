Δάφνη Μπόκοτα: «Δεν χάρηκα ποτέ τη Eurovision - Ήμουν πάντα... απέναντι να διεκδικώ πράγματα»

Η Δάφνη Μπόκοτα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy day» και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Εθνικό Τελικό της Eurovision, στον νικητή Akyla, αλλά και στα όσα έζησε η ίδια όλα αυτά τα χρόνια που σχεδόν μόνη της έτρεχε αυτό το project που στην ΕΡΤ το είχαν για… πανηγυράκι!

«Ήταν μια ωραία βραδιά. Οι παρουσιαστές ήταν άψογοι και οι τρεις, ήταν καλοδουλεμένα τα κείμενα, ήταν εξαιρετικά τα σκετσάκια, είχαν χημεία μεταξύ τους, δεν αισθανόσουν καθόλου ανταγωνισμό, ή να κλέψω την ατάκα ή το πλάνο του άλλου. Λειτούργησε νομίζω εξαιρετικά και αυτή η χημεία των παρουσιαστών βοήθησε και τους τραγουδιστές».

«Δεν είμαι εκεί στις γκλαμουριές και στα μεγάλα ποσά»

Δεν έχω μάθει να παρακολουθώ τη Eurovision από κάτω… Έχει μια γοητεία και αυτό. Όταν έκανα εγώ τις παρουσιάσεις είχε την έγνοια του πώς πάει, δεν είχα αίσθηση στη ροή της βραδιάς. Παρουσίαζα για 18 σερί τον διαγωνισμό. Νιώθω μια πίκρα γιατί δεν τη χάρηκα ποτέ τη Eurovision γιατί ήμουν πάντα με τα… πολυβόλα απέναντι, να διεκδικώ πράγματα και να στηρίζω καλλιτέχνες που πηγαίναμε μαζί. Δεν χάρηκα το κομμάτι που θεωρώ ότι μου αντιστοιχούσε. Το βρίσκω όμως τόσα χρόνια μετά.

Δεν είμαι εκεί στις γκλαμουριές και στα μεγάλα ποσά, αλλά για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα βοήθησε όλη η τότε ομάδα. Εγώ πλήρωνα το κινητό μου για να καλώ τους δημοσιογράφους που με αναζητούσαν όταν βρισκόμουν στο εξωτερικό. Έκανα πολύ μεγάλους λογαριασμούς. Οι καλλιτέχνες έφερναν μαζί τους κομμωτές, για τους οποίους πλήρωναν οι ίδιοι, όπως και για τα ρούχα τους, στις αρχές τουλάχιστον. Είχαμε όμως ένα πείσμα ότι από αυτό το πράγμα δεν θα βγούμε. Είναι δυνατόν η Ελλάδα να λείπει από αυτό το γεγονός, σκεφτόμουν».

«Ελπίζω να τερματίσει και πολύ δυνατά»

«Ο Akylas ήταν τυφώνας. Ξεκίνησε πολύ δυνατά και συνέχισε πολύ δυνατά και ελπίζω να τερματίσει και πολύ δυνατά. Φέτος όμως, είχαμε πάρα πολλά ωραία τραγούδια. Ήταν μια δεκάδα τραγουδιών που ξεχώρισαν. Ήταν πολύ σκληρός ο ανταγωνισμός. Το τραγούδι του Akyla, για να είμαστε ειλικρινείς, νιώθω σαν να είναι φτιαγμένο από το Tik Tok για το Τικ Τοκ, που όμως βρήκε πέρασμα. Είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το τραγουδήσεις εύκολα, αλλά σου μένει και το αγαπάς και ταυτίζεσαι και σου αρέσει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά.

«Η ΕΡΤ κάνει ότι δεν υπάρχω»

Λίγο αργότερα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» η Μπόκοτα αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι την κάλεσαν στον φετινό Τελικό. «Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε την αναφορά σε μένα, σιγά μην ήταν η ΕΡΤ. Είμαι σίγουρη ότι την έκανε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η ΕΡΤ δεν θα το έκανε ποτέ. Είκοσι χρόνια ήμουν ακάλεστη, έκαναν ότι δεν υπάρχω. Όλα τα κανάλια ερχόντουσαν να τους δώσω συνεντεύξεις και να πω τη γνώμη μου και στην ΕΡΤ έκαναν ότι δεν υπάρχω. Πέρσι εκλήθην για πρώτη φορά και θεωρώ ότι ήταν θέμα της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη ξεκάθαρα. Ο κόσμος με αγαπάει πολύ και αυτό ήταν και το δικό μου στήριγμα, γιατί η ΕΡΤ κάνει ότι δεν έχω υπάρξει ποτέ και δεν υπάρχω ακόμα νομίζω».