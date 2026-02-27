Λίνα Νικολακοπούλου: «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μια ιδέα, μπορεί κανείς να το θυμάται»

Η Λίνα Νικολακοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής για τον διαγωνισμό της Eurovision όπου κάθε χρόνο τρωγόμαστε είτε για τις συμμετοχές, είτε για τις επιτροπές, σχολίασε το «Ferto» του Akyla και αποκάλυψε εάν και η ίδια θα έστελνε δικό της τραγούδι ποτέ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό!

«Νομίζω ότι κάθε φορά κάτι θα βρίσκουμε για να διατυπώνουμε ή την αγωνία μας ή τη διαφωνία μας. Σημασία έχει για εμένα ότι αυτά τα παιδιά του καιρού αυτού, έγραψαν κάτι, δημιούργησαν κάτι και είχαν και το θάρρος και το σθένος να το παρουσιάσουν για να το εκλέξουν. Πιστεύω λοιπόν ότι, ας πηγαίνει καλά η Ελλάδα στον θεσμό αυτό και αν μπορούν να βελτιωθούν πράγματα και από τις επιτροπές και από οτιδήποτε, θα γίνει».

«Έχει μια ιδέα»

«Δεν θα σας πω αν μου άρεσε ή δεν μου άρεσε το τραγούδι του Akyla. Θα σας πω ότι το θεωρώ έξυπνο, έχει μία ιδέα. Αυτό είναι αρκετό για να πούμε ότι μπορεί κανείς να το θυμάται ή να το ξεχωρίσει. Έχει μία ιδέα».

«Στη ζωή μου δεν αποκλείω τίποτα»

«Εγώ για να στείλω τραγούδι στη Eurovision θα πρέπει να δω κανένα ουράνιο τόξο μπροστά μου, μια μέρα που θα βγω στον δρόμο. Στη ζωή μου δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν έχω τον νου μου εκεί».