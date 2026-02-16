Ποιος είναι ο σαρωτικός Akylas που θα πάει στη Eurovision με το «Ferto»

Η χθεσινοβραδινή νίκη του 27χρονου Akylas δεν ήταν απλώς μια νίκη αλλά μια σαρωτική επιβεβαίωση. Ο νεαρός τραγουδιστής εμφανίστηκε με τρομερή αυτοπεποίθηση στον ελληνικό τελικό του «Sing for Greece» και ως το απόλυτο φαβορί βγήκε θριαμβευτής, κρατώντας στα χέρια του το «χρυσό εισιτήριο» που θα τον οδηγήσει στη σκηνή της Eurovision.

Με το «Ferto», ένα τραγούδι που σπάει τη μέχρι τώρα ελληνική «συνταγή» του διαγωνισμού, κατάφερε να ενώσει επιτροπές και κοινό και να μετατραπεί σε πρόσωπο των ημερών. Ο Akylas ήταν το αδιαφιλονίκητο φαβορί από την πρώτη κιόλας ημέρα που παρουσιάστηκαν τα υποψήφια τραγούδια. Κανένας δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τη νίκη του.

Αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πιο περίτρανο τρόπο και στις τρεις ψηφοφορίες: οι δυο κριτικές επιτροπές του χάρισαν το 12άρι τους ενώ από την άλλη, κατάφερε να αποσπάσει την υψηλότερη βαθμολογία (24 πόντους) από το κοινό.

Μια από τις πιο συγκινητικές εικόνες της βραδιάς ήταν όταν, τη στιγμή της ανακοίνωσης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο ίδιος ανέβασε στη σκηνή την πηγή της έμπνευσής του που δεν είναι άλλη από τη μητέρα του η οποία τον αγκάλιασε, μοιραζόμενη μαζί του τη χαρά του.

Η ζωή στις Σέρρες και η κατάκτηση του TikTok

Το πραγματικό όνομα του Akylas είναι Ακύλας Μυτιληναίος. Μεγάλωσε στις Σέρρες και από νωρίς έδειξε ότι η μουσική δεν ήταν απλώς ένα χόμπι. Φοίτησε στο μουσικό σχολείο της πόλης του και παράλληλα παρακολούθησε θεατρικά εργαστήρια, επενδύοντας στη σκηνική του παρουσία.

Το 2024 κυκλοφόρησε το «Ατελιέ», με το οποίο άρχισε να χτίζει το δικό του νεανικό κοινό. Η απόφαση να αφήσει τη γενέτειρά του και να μετακομίσει στην Αθήνα ήταν καθοριστική.

Εκεί ξεχώρισε μέσα από διασκευές που έγιναν viral στο TikTok, ενώ έχει ταξιδέψει και τραγουδήσει σε κρουαζιερόπλοια στο εξωτερικό, διαμορφώνοντας έναν σύγχρονο, πολυπολιτισμικό ήχο με ελληνικό αποτύπωμα.

Από το The Voice στη Eurovision

Η τηλεοπτική του διαδρομή ξεκίνησε το 2021, στον 8ο κύκλο του The Voice of Greece. Στη blind audition ερμήνευσε το «Born This Way» της Lady Gaga και εντάχθηκε στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη, φτάνοντας μέχρι τα live shows.

Από εκείνη τη σκηνή μέχρι τη σκηνή της Eurovision, ο δρόμος δεν ήταν εύκολος. Όμως για τον Akylas, όπως έχει πει και ο ίδιος, «ήταν μεγάλο σχολείο». Και τώρα, με το νικητήριο τραγούδι στις αποσκευές του, ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη δική του θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη της μουσικής.

Λίγο αργότερα, ήρθε η ευκαιρία που περίμενε. Έγραψε το «Ferto» με δυο φίλους και κατάφερε μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες να γίνει το απόλυτο viral κομμάτι ξεπερνώντας τα 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Σε ανάρτησή του στο Instagram είχε γράψει: «Το “Ferto” έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό. Αύριο είναι η μέρα, είναι ο Α’ ημιτελικός. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Help me out make it to the final».

Οι δυσκολίες και η στήριξη της οικογένειας

Πίσω από τη σκηνική του αυτοπεποίθηση, ο ίδιος έχει μιλήσει για την οικογένειά του και για τις δοκιμασίες που έχουν περάσει ανά τα χρόνια. Ο πατέρας του, Βασίλης Μυτιληναίος, αποκάλυψε:

«Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια μόνος του, δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου, είχα κι έχω μια αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό, γιατί ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του, περισσότερα από την οικογένειά του.

Σίγουρα εκφράζει και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία… όλοι ζητάμε συνεχώς, το κάνω κι εγώ. Όλοι ζητάνε».

Η αδυναμία στη μητέρα του

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ1, ο Akylas είχε μιλήσει για τη στενή σχέση με τη μητέρα του: «Στην οικογένειά μου είναι πολύ περήφανοι, χαρούμενοι και συγκινημένοι. Τους το είχα κρατήσει μυστικό. Δεν το είχαν ακούσει, Τους είχα βάλει λίγο το ρεφρέν, μετά βγήκε το teaser και μου λένε “τι γίνεται βρε παιδί μου, όλο “ferto, ferto” θα λες;”. Όταν άκουσε το κομμάτι έκλαιγε, μιλήσαμε το τηλέφωνο και μου είπε: "Θα σε μαλώσουμε γιατί κλαίω στο σπίτι εδώ και δυο μέρες". Κάνω μουσική, αλλά δεν θέλω να βγει όλη μου η προσωπική ζωή στη φόρα. Τι κάνω, πού πηγαίνω και τι τρώω. Συνήθως έρχονται μαζί αυτά».

Στην ίδια συνέντευξη είχε εξομολογηθεί: «Ήταν μεγάλο σχολείο ο δρόμος. Μου έμαθε αρχικά να έχω σκληρό στομάχι γιατί στον δρόμο δεν είναι ότι έρχεται κόσμος να σε δει όπως τραγουδάς σε ένα μαγαζί και κόβει εισιτήριο, περνάει κάποιος που μπορεί να μη σε γουστάρει καθόλου, μπορεί να σε βρίσει και μαθαίνεις να το διαχειρίζεσαι».