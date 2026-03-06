Eurovision 2026: Είναι επίσημο, ο Akylas -δυστυχώς- είναι πέμπτος πια στα στοιχήματα

Ολοένα και πτωτικές τάσεις δίνουν τα γραφεία στοιχημάτων στην πιθανότητα του Akyla να φέρει τον Μάιο τη νίκη της Eurovision στην Ελλάδα. Ο νεαρός τραγουδιστής βρίσκεται πλέον στην 5η θέση, όταν πριν από μερικές εβδομάδες βρισκόταν στην 2η θέση.

Η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύουν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen παραμένει -σύμφωνα με το eurovisionworld- στο Νο1 με 23% πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό.

φωτογραφία eurovisionworld

Στη 2η θέση συνεχίζει να βρίσκεται η Δανία με το «Før vi går hjem» του Søren Torpegaard Lund να συγκεντρώνει 10% πιθανότητες (έπεσε μία μονάδα) για νίκη. Η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse» δείχνει να καπάρωσε για τα καλά την 3η θέση με 9% πιθανότητες να κερδίσει τον Μάιο στη Βιέννη.

Στην 4η θέση ανέβηκε η Γαλλία με τη Monroe να τραγουδάει το «Regarde» και να συγκεντρώνει 8% πιθανότητες να πάρει τη νίκη για τη χώρα της.

Ο Akylas έπεσε στην 5η θέση, αφού το «Ferto» συγκεντρώνει 7% πιθανότητες νίκης, φυσικά αυτός δεν είναι λόγος να απογοητευόμαστε, γιατί πολλές φορές άλλα βγάζουν τα γραφεία στοιχημάτων και άλλα ψηφίζει ο κόσμος μετά από τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στη σκηνή της Eurovision!

Μάγεψε τον Άγιο Μαρίνο

Πάντως ο Akylas κρατά κλειστά τα αυτιά του σε όλα αυτά που ακούγονται και γράφονται και μαζί με το «Ferto» του συνεχίζει το ταξίδι του στην Ευρώπη. Την Πέμπτη 5 Μαρτίου εμφανίστηκε στον Β’ Ημιτελικό του «San Marino Song Contest» -που διοργανώνεται από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση SMRTV για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της χώρας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision- και κέρδισε τις εντυπώσεις.

«Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φωνές της νέας ελληνικής ποπ γενιάς», τον χαρακτήρισαν στον Άγιο Μαρίνο και με χαρά άκουσαν και χόρεψαν το τραγούδι του.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision συνάντησε και συνομίλησε με τον εκπρόσωπο της Μάλτας, AIDAN, έδωσε συνέντευξη σε εκπομπή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης της Ιταλίας, RAI, καθώς και σε εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, όπου μίλησε για το μήνυμα του τραγουδιού «Ferto» και την αγάπη του για τον διαγωνισμό.