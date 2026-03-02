Eurovision 2026: Ποιοι κλέβουν τη νίκη μέσα από τα χέρια του Akyla

Η Φινλανδία φέρεται αυτή τη στιγμή από τα γραφεία στοιχημάτων ως το απόλυτο φαβορί για να νικήσει τη φετινή Eurovision. Το εξαιρετικό τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύουν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen ήταν το απόλυτο φαβορί πριν καν ακόμη κερδίσει τον εθνικό τελικό της χώρας του και τώρα έχει εκτινάξει τη Φινλανδία στο Νο1 και μάλιστα με διαφορά από την Ελλάδα, που μέχρι πρότινος πηγαίναμε στήθος με στήθος.

Σύμφωνα με το eurovisionworld, το «Liekinheitin» έχει 19% πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό τον Μάιο στη Βιέννη. Ακολουθεί ο Akylas με το «Ferto» που συγκεντρώνει 11% για την Ελλάδα, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε τη Δανία με τον Søren Torpegaard Lund να τραγουδά το «Før vi går hjem» και να έχει 10% πιθανότητες για νίκη, ενώ βρίσκεται μια ανάσα από τον Akylas.

Τέλος, στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Αυστραλία με την Delta Goodrem να τραγουδά το «Eclipse» και να έχει 9% πιθανότητες να σκαρφαλώσει στο Νο1.

Ξεσήκωσε τη Σερβία ο… «Akyla Fertovic»

Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Akylas ξεσήκωσε το τηλεοπτικό κοινό της Σερβίας, τραγουδώντας το «Ferto» στον Μεγάλο Τελικό για την ανάδειξη της σερβικής εκπροσώπησης στη Eurovision 2026. Ο Akylas εμφανίστηκε ως special guest στον Τελικό του show «Pesma za Evroviziju 2026» του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS και παρουσίασε το τραγούδι «Ferto» μεταφέροντας την ενέργεια και τον σύγχρονο ήχο της ελληνικής συμμετοχής στο σερβικό και διεθνές κοινό.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Σερβία, ο Akylas πραγματοποίησε πολλές εμφανίσεις σε ΜΜΕ της χώρας, μιλώντας για το «Ferto» και την ελληνική συμμετοχή στον δημοφιλέστερο διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο Akylas με τον Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς / φωτογραφία Tanjug

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η συνάντηση του Akyla με τον εμβληματικό καλλιτέχνη και θρύλο της Eurovision Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς, ο οποίος αποκάλυψε ότι αγαπάει ιδιαίτερα το τραγούδι «Ferto» και στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision. Επίσης, προσέφερε ένα συμβολικό δώρο στον Akyla, λέγοντας, με χιούμορ, ότι του έχει δώσει το προσωνύμιο «Akyla Fertovic». Από την πλευρά του, ο Akylaς, σε εκτενή συνέντευξη που έδωσε στο σερβικό κανάλι K1 Television, μίλησε για τη συνάντηση, αναφέροντας ότι ο Ζέλικο Γιοκσίμοβιτς τού έδωσε χρήσιμες συμβουλές και του ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision 2026 εμφανίστηκε ζωντανά σε πρωινή εκπομπή της δημόσιας σερβικής ραδιοτηλεόρασης RTS και έδωσε πολλές συνεντεύξεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς κι άλλα κορυφαία ΜΜΕ της χώρας.

Παράλληλα, μια γεύση από το «Ferto» πήρε και το κοινό της Γερμανίας, καθώς στο πρώτο κανάλι του ARD, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Τελικού «Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale» παρουσιάστηκε απόσπασμα από την εμφάνιση του Akyla στο «Sing for Greece 2026».