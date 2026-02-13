«Eurovision Live Tour»: Αναβάλλεται η περιοδεία για τα 70α γενέθλια του διαγωνισμού τραγουδιού

Δεν πρόλαβαν καλά - καλά οι φαν της Eurovision να χαρούν με το καλοκαιρινό Live Tour 2026», τη μεγάλη επετειακή τουρνέ για τα 70 χρόνια του θεσμού με μεγάλα ονόματα που έχουν περάσει από τον διαγωνισμό και όλα κατέρρευσαν! Με ανακοίνωσή της η EBU ξεκαθαρίζει πως το τέλος ήρθε λόγω «απρόβλεπτων προκλήσεων» που δεν μπορούσαν να ξεπεραστούν. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση από τον διευθυντή της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, αναφέρει: «Με λύπη ανακοινώνουμε ότι πήραμε τη δύσκολη απόφαση να αναβάλουμε το Eurovision Song Contest Live Tour 2026. Αντιμετωπίσαμε απρόβλεπτες προκλήσεις που, παρά τις καλύτερες προσπάθειες της ομάδας μας, των παραγωγών και των διοργανωτών, δεν μπορέσαμε να επιλύσουμε.

Προς τους χιλιάδες θαυμαστές που αγόρασαν εισιτήρια, σας ευχαριστούμε, θα διασφαλίσουμε ότι θα σας επιστραφούν πλήρως τα χρήματά σας το συντομότερο δυνατό. Ανυπομονούμε να επανεκκινήσουμε το Live Tour όταν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την εμπειρία παγκόσμιας κλάσης που περιμένουν οι θαυμαστές μας. Η εστίασή μας παραμένει στην παροχή ενός απίστευτου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο. Τα σόου για την 70η επέτειο του διαγωνισμού θα γιορταστούν με 35 καταπληκτικούς καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο κοινό στη Βιέννη και σε εκατοντάδες εκατομμύρια που θα τα παρακολουθήσουν σε όλο τον κόσμο».

Τι ετοιμαζόταν

Στο Live Tour θα συμμετείχε η Έλενα Παπαρίζου, καθώς επίσης και οι: Alessandra, Guy Sebastian, Johnny Logan, Katrina, Lordi, Verka Serduchka. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 10 πόλεις και θα διαρκούσε 17 μέρες. Το πρόγραμμα θα ξεκινούσε από το Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) στις 15 Ιουνίου και θα συνέχιζε σε Αμβούργο (Γερμανία), Μιλάνο (Ιταλία), Ζυρίχη (Ελβετία), Αμβέρσα (Βέλγιο), Κολωνία (Γερμανία), Κοπεγχάγη (Δανία), Άμστερνταμ (Ολλανδία), Παρίσι (Γαλλία) και Στοκχόλμη (Σουηδία).