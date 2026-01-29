Έλενα Παπαρίζου: Μαζί με τον Τζόνι Λόγκαν και τους Lordi στην τουρνέ για τα 70α χρόνια της Eurovision

«Αυτό το καλοκαίρι, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision γιορτάζει τα 70 του χρόνια με μια ζωντανή περιοδεία φτιαγμένη για τους θαυμαστές του και είστε όλοι προσκεκλημένοι». Με αυτόν τον τρόπο οι διοργανωτές της καλούν τον κόσμο να αγοράσει τα εισιτήρια του Eurovision 70 Live Tour που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου μέχρι και τις 2 Ιουλίου σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με την Αθήνα -φυσικά- να μην συμπεριλαμβάνεται σε αυτές!

Οι φαν του διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν σταρ που θα συμμετάσχουν στο φετινό τελικό της Eurovision της Βιέννης και icons που έχουν παρελάσει όλα αυτά τα χρόνια από τον Διαγωνισμό! Θα ερμηνεύσουν διαχρονικά τραγούδια από επτά δεκαετίες και θα υπάρχουν πολλές εκπλήξεις.

«Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους»

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που επιτέλους το μοιράζομαι! Αυτό το καλοκαίρι, θα συμμετάσχω στη ζωντανή περιοδεία της Eurovision 2026! Για πρώτη φορά, η μαγεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έρχεται σε 10 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Από 15 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου, ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους, να γιορτάσω τη μουσική και να φέρω το πνεύμα της Eurovision πίσω στη σκηνή, εκεί όπου ανήκει», έγραψε η Έλενα Παπαρίζου στη σελίδα της στο Instagram. Η Ελληνίδα καλλιτέχνης θα μοιραστεί τη σκηνή μαζί με τους: Alessandra, Guy Sebastian, Johnny Logan, Katrina, Lordi, Verka Serduchka και φυσικά αυτούς που θα ξεχωρίσουν από τη φετινή διοργάνωση!

Οι σταθμοί της περιοδείας

17 μέρες, 10 πόλεις! Το live tour ξεκινάει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου από το Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο). Την Τετάρτη 17 Ιουνίου οι καλλιτέχνες θα βρίσκονται στο Αμβούργο (Γερμανία) και την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μιλάνο (Ιταλία). Το Σάββατο 20 Ιουνίου το σόου συνεχίζεται στη Ζυρίχη (Ελβετία) και τη Δευτέρα 22 του μηνός μετακομίζει στην Αμβέρσα (Βέλγιο). Μια μέρα αργότερα το κοινό θα απολαύσει τη συναυλία στην Κολωνία (Γερμανία), ενώ την Πέμπτη 25 Ιουνίου οι τραγουδιστές θα εμφανιστούν στην Κοπεγχάγη (Δανία). Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα βρεθούν στο Άμστερνταμ (Ολλανδία) και από κει μετακομίζουν στο Παρίσι (Γαλλία) για μία εμφάνιση τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η αυλαία αυτής της διοργάνωσης θα πέσει την Πέμπτη 2 Ιουλίου στη Στοκχόλμη (Σουηδία).