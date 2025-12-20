«Είμαι καλά και είμαι πίσω»: Η Έλενα Παπαρίζου επέστρεψε στο πλατό του «The Voice»

Η Ελενα Παπαρίζου επέστρεψε στη σκηνή του «The Voice» μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Χαμογελαστή, με ένα total black φόρεμα, η δημοφιλής τραγουδίστρια επέστρεψε στην καρέκλα της για τα cross battles του μουσικού σόου και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Γιώργο Καπουτζίδη, τους υπόλοιπους κριτές και το κοινό.

«Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ» είπε αρχικά η Έλενα Παπαρίζου.

«Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ» πρόσθεσε.