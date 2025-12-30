The Voice: Νικητής ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος - Στη σκηνή με την μεγάλη του αδυναμία... την κόρη του

Αυλαία έριξε χθες το «The Voice» και μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου, εξασφαλίζοντας το συμβόλαιο με την MINOS EMI.

«Ευχαριστώ την κόρη μου. Δούλεψα πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα» ήταν τα μόνα λόγια που κατάφερε να πει συγκινημένος, κρατώντας αγκαλιά την κόρη του που είναι η μεγάλη του αδυναμία και που τον παρότρυνε να κυνηγήσει το όνειρό του.

Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος, ξεκίνησε να παίζει ντραμς στην Γ’ Γυμνασίου και κιθάρα στην Α’ Λυκείου, μαθαίνοντας τις πρώτες συγχορδίες με τη βοήθεια του ξαδέλφου του και στη συνέχεια εξελίχθηκε ως αυτοδίδακτος και στα δύο όργανα, αλλά και στη φωνή του. Παράλληλα, ήταν αθλητής (στίβος, μπάσκετ, ποδόσφαιρο) και έπαιζε ποδόσφαιρο μέχρι τα 18 του. Σαν φοιτητής, δοκίμασε να τραγουδήσει στον δρόμο, όμως συνειδητοποίησε πως δεν ήταν αυτή «η αλήθεια του».

Από τα 19 του κι έπειτα, άρχισε να παίζει επαγγελματικά σε μουσικές σκηνές και μπαρ σε όλη την Κύπρο, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια έχει χτίσει μια σταθερή παρουσία στη μουσική σκηνή της Λάρνακας. Τα τελευταία 13 χρόνια τραγουδά σταθερά στο ίδιο μαγαζί, ερμηνεύοντας κυρίως ποπ και ροκ ελληνικό ρεπερτόριο. Αγαπά τη ροκ μουσική ως ακροατής, ενώ όταν τραγουδά προτιμά πιο ποπ και μελωδικές μπαλάντες.