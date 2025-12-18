Γιώργος Μαζωνάκης: Κανονικά στα live του «The Voice» - Ο ΣΚΑΪ τον στηρίζει

Μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο 21χρονος μουσικός εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο, ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, έκανε λόγο για ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.

Πλέον η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, όμως παράλληλα «τρέχουν» διάφορες υποχρεώσεις του Μαζωνάκη που δεν μπορούν να περιμένουν.

Από live σε live

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν ο Μαζωνάκης είναι αποφασισμένος να προχωρήσει με το κεφάλι ψηλά, οπότε απόψε (18/12) ξεκινά κανονικά τις εμφανίσεις του στο νυχτερινό μαγαζί με το οποίο είχε συμφωνήσει να συνεργαστεί, ενώ ο ΣΚΑΪ δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στο πρόσωπό του, αφού επίσης συνεχίζει κανονικά τη συνεργασία τους στο «The Voice».

Αυτό το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν τα Cross Battles Live και ο Μαζωνάκης θα βρίσκεται πλάι στον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου που επιστρέφει στο πόστο της μετά την πρόσφατη περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Πηγές από τον ΣΚΑΪ αναφέρουν πως δεν θα θέλησαν ποτέ να απομακρύνουν τον καλλιτέχνη από το σόου γιατί έτσι θα ήταν σαν να παίρνουν θέση εις βάρος του, σαν να θεωρούν ότι είναι ένοχος. Παρακολουθούν όμως τη διαδικασία με προσοχή και σοβαρότητα…

Το διαγωνιστικό κομμάτι

Αυτό το ΣΚ λοιπόν θα διεξαχθούν τα Cross Battles Live και θα προκύψουν οι παίκτες που θα περάσουν στον live Ημιτελικό του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά οι παίκτες θα μειωθούν περαιτέρω για να φτάσουμε στον live Τελικό της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, όπου θα αναδειχθεί η νέα «Φωνή» της Ελλάδας!