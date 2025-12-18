«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση»: Σε μήνυση κατά του Μαζωνάκη προχώρησε ο 21χρονος τραγουδιστής

Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις κατέθεσε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/12) στα δικαστήρια της Ευελπίδων ένας 21χρονος τραγουδιστής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Εξερχόμενος των δικαστηρίων, ο 21χρονος τραγουδιστής Σ.Π., συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους όπου τόνισε πως το μόνο που θέλει με την καταγγελία του είναι ηθική δικαίωση.

«Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο»

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός, δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση», ανέφερε αρχικά ο 21χρονος».

«Θα τα πούμε όλα στο μέλλον, υπάρχουν μάρτυρες», σημείωσε. «Είναι κάτι δύσκολο και πρωτόγνωρο», δήλωσε για το πώς νιώθει και τόνισε: «Θέλω να βγει η αλήθεια, τίποτα άλλο δεν με νοιάζει».

Τι δήλωσε στους δημοσιογράφους ο 21χρονος που κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις. pic.twitter.com/4eGflpRdF3 — Flash.gr (@flashgrofficial) December 18, 2025

Όσο για την περίοδο που συνέβησαν τα γεγονότα που καταγγέλλει, είπε: «Τέλος Μαρτίου με Απρίλιο. Συνέχισα και ολοκλήρωσα τη συνεργασία μου. Είναι η δουλειά μου, να σβήσω τη δουλειά μου από τα social; Είναι ένα βιογραφικό».

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Παπαϊωαννίδης: «Δεν υπάρχει εκβίαση»

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 21χρονου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης θέλησε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα από νομικής πλευράς.

«Ουδέποτε υπήρξε εκβίαση, ούτε χρημάτων ούτε οτιδήποτε άλλο. Προβήκαμε σε μήνυση και όχι αγωγή. Σκοπός μας δεν είναι τα χρήματα, αλλά η ηθική δικαίωση. Μην ξεχνάτε ότι άλλοι κατέθεσαν γεγονότα μετά από 5-10 χρόνια, όχι στο 8μηνο. Είναι άμεσα αυτά που αναφέρει. Όλα τα άλλα αναφέρονται σε μηνύσεις και με μάρτυρες».

Για την ανακοίνωση Μαζωνάκη που αναφέρεται σε επιχειρηματικά συμφέροντα απάντησε: «Αυτά τα θεωρούμε πυροτεχνήματα. Ούτε εκβίαση, ούτε επιχειρηματίας υπάρχει από πίσω. Είναι κρίμα να συνδυάζουμε την καταγγελία ενός ανθρώπους με εντελώς διαφορετικά γεγονότα. Θέλει δικαίωση».

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Νωρίτερα, προσερχόμενος στην Ευελπίδων ο δικηγόρος του 21χρονου είχε δηλώσει: «Να χυθεί φως σε μια ιστορία που πρέπει, κι από κει και πέρα τον λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά καταγγελίες για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Η δήλωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

Από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, κάνει λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» του γνωστού τραγουδιστή.

Η δήλωσή του έχει ως εξής:

«Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε. Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».