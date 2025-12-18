Στην Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, μαζί με τον δικηγόρο του, μετέβη ο 21χρονος τραγουδιστής Σ.Π. Ο δικηγόρος του κ. Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορία στην οποία πρέπει να χυθεί φως.

«Να χυθεί φως σε μια ιστορία που πρέπει, κι από κει και πέρα τον λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη» δήλωσε χαρακτηριστικά μπαίνοντας στα δικαστήρια.

«Να χυθεί φως στην ιστορία»: Στην Ευελπίδων ο τραγουδιστής που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη. pic.twitter.com/LDYN9yJEpD — Flash.gr (@flashgrofficial) December 18, 2025

Ο 21χρονος που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη (Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr)

Σύμφωνα με πληροφορίες η μήνυση αφορά καταγγελίες για ασελγείς πράξεις και ανήθικες προτάσεις σε εργασιακό χώρο.

Ο 21χρονος που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικηγόρο του (Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr)

Η δήλωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

Από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Χαράλαμπος Λυκούδης, κάνει λόγο για «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» του γνωστού τραγουδιστή.

Η δήλωσή του έχει ως εξής:

«Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε. Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του»