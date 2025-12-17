Αύριο η μήνυση στον τραγουδιστή: 4ο άτομο στο κάδρο των καταγγελιών, ο άσος στο μανίκι του καλλιτέχνη

Έτοιμος να καταθέσει αύριο μήνυση εναντίον γνωστού τραγουδιστή, φέρεται να είναι ο ένας από τους τρεις καταγγέλοντες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε συγκεκριμένα: «Μέχρι τώρα στο κάδρο υπήρχαν τρεις άνθρωποι που θα καταγγείλουν τον γνωστό τραγουδιστή για ασέλγεια. Ο ένας από τους τρεις καταγγέλοντες είναι μουσικός και μένει σε νησί. Οι δυο που μένουν στην Αθήνα, δεν είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στη μήνυση. Έμαθα σήμερα το πρωί ότι υπάρχει και ένας τέταρτος άνθρωπος, καλλιτέχνης και αυτός, που είναι έτοιμος - αν ξεκινήσει το γαϊτανάκι των μηνύσειων - να καταθέσει μήνυση για σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Εντός της αυριανής ημέρας θα κατατεθεί η μήνυση που είναι έτοιμη. Δεν είναι πολυσέλιδη, όπως έχουμε συνηθίσει. Θα είναι μικρή και σαφής. Το άτομο θα περιγράφει δυο διαφορετικά περιστατικά. Όχι βιασμό, ασέλγεια. Ανήθικη πρόταση και ανήθικες πράξεις. Υπάρχουν δυο μάρτυρες, που δεν ήταν αυτόπτες, όμως γνώριζαν την σχέση του συγκεκριμένου άνδρα με τον γνωστό τραγουδιστή.

Αν κατατεθεί μήνυση από αυτόν λοιπόν, ο ένας από τους άλλους δυο που μένουν στην Αθήνα, μπορεί να αποφασίσει να προχωρήσει σε μήνυση».

Ο παρουσιαστής εξήγησε ότι ο γνωστός τραγουδιστής - σύμφωνα με το ρεπορτάζ του - δεν φαίνεται να έχει ταραχτεί με όσα ακούγονται. «Δεν ιδρώνει το αυτί του καλλιτέχνη και μάλιστα υποστηρίζει ότι όλα αυτά είναι αποκυήματα φαντασίας. Δεν θα πει ότι δεν γνώριζε τους καταγγέλοντες, θα πει ότι τους έχει δει. Μπορεί και να δεχθεί ότι όντως υπήρχε κάποιο φλερτ μεταξύ τους. Θα υποστηρίξει όμως πως ό,τι έγινε, έγινε συναινετικά. Μπορεί μάλιστα να υπάρχουν μηνύματα που να δείχνουν ότι και το άλλο μέλος συμφωνούσε στο ερωτικό παιχνίδι που υπήρχε μεταξύ τους.

Ο δικηγόρος και ο καλλιτέχνης είναι σε επικοινωνία με το τμήμα εκβιαστών γιατί θεωρούν ότι το ''γιατί τώρα;'' μπορεί να μην είναι τυχαίο. Μπορεί να υπάρχει μια σκευωρία για να τον πλήξουν» είπε χαρακτηριστικά.

Και η Γιώτα Κηπουρού πρόσθεσε: «Ο άντρας αυτός που θα τον καταγγείλει, είναι 22 ετών και βασανίζεται εδώ και μήνες. Προσπαθεί να βρει μια λύση μέσω της νόμιμης οδού, θέλοντας να γίνει ξεκάθαρη η δική του αλήθεια. Είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση».

Άνθρωπος του περιβάλλοντος του γνωστού τραγουδιστή, μίλησε στον Τάσο Τεργιάκη και δήλωσε: «Όσον αφορά στα ερωτικά του τραγουδιστή, γνωρίζουμε ότι και στο καμαρίνι και στο σπίτι μπαινόβγαιναν νεαρότερα άτομα... Είναι άλλο η ερωτική συνεύρεση όμως και άλλο ότι ο άνθρωπος αυτός ασκούσε βία».