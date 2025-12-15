Λιάγκας - Κωνσταντάρας: Αποκαλύψεις για τις καταγγελίες που αναμένονται σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή

Δύο τουλάχιστον άτομα φέρεται να έχει κακοποιήσει πασίγνωστος τραγουδιστής και το όνομά του αναμένεται να βγει πολύ σύντομα στο φως της δημοσιότητας. Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή του αναφέρθηκε στην υπόθεση και είπε:

«Είναι πολύ μεγάλο όνομα και είναι ένα όνομα που γενικότερα, εκτός από μεγάλος τραγουδιστής, απ’ τα πρώτα ονόματα, έχει και εκτόπισμα γενικότερο, ευρύτερο στον χώρο της showbiz. Και είναι απ’ τους πιο αγαπητούς Έλληνες καλλιτέχνες.

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και πολλούς μήνες, εγώ το ήξερα από τον Σεπτέμβριο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, δεν είναι ένας, είναι παραπάνω από ένας, είναι τουλάχιστον δύο. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι πρόθυμοι να καταγγείλουν ασέλγεια από τον γνωστό τραγουδιστή προς αυτούς. Είναι άντρες και είναι και αυτοί καλλιτέχνες. Ο ένας είναι τραγουδιστής και ο άλλος είναι μουσικός. Δεν σημαίνει ότι έχουν συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. Απλώς οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι κάποια στιγμή συναντήθηκαν οι δρόμοι τους.

Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών ισχυρίζεται ότι, μετά την καταγγελία που θα γίνει πιθανόν εντός της βδομάδας, θα βγάλει και μάρτυρες που να πιστοποιήσουν το γεγονός. Προσέξτε, δεν ξέρω αν οι μάρτυρες είναι αυτόπτες μάρτυρες ή είναι μάρτυρες που έμαθαν από πρώτο χέρι τα όσα θα καταγγελθούν εναντίον του συγκεκριμένου τραγουδιστή.

Θα ξεκινήσει ένας δημοσιογραφικός μαραθώνιος για την ιστορία αυτή...

Με την ιστορία αυτή θα ξεσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων, θα εμπλακούν πολλά πρόσωπα, θα αναγκαστούν να ανοίξουν στόματα για το τι συμβαίνει τη νύχτα, μέσα στα καμαρίνια, όταν τελειώνει το πρώτο πρόγραμμα, μεταξύ πρώτου προγράμματος και δεύτερου προγράμματος, τι συμβαίνει όταν τελειώνει το πρόγραμμα πέντε - έξι το πρωί.

Είμαστε όλοι με τα θύματα. Ξεκάθαρα. Δεν νομίζω να υπάρχει νοήμων άνθρωπος να μην είναι με το θύμα. Το θέμα είναι και εύχομαι, το θύμα να είναι οι καταγγέλλοντες και να μην είναι ο καταγγελλόμενος.

Διότι θα ακούσουμε πράγματα που είτε θα είναι λάσπη για να λασπώσουμε έναν άνθρωπο, είτε θα είναι αλήθεια για τουλάχιστον δύο ανθρώπους που θα έχουν κακοποιηθεί απ’ τον άνθρωπο αυτόν.

Θα προσπαθήσω, γιατί καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσει ένας δημοσιογραφικός μαραθώνιος για την ιστορία αυτή, να προτάξω μπροστά τη δημοσιογραφική ιδιότητα, την αμεροληψία, παρότι… Μην πω το παρότι. Θα προσπαθήσω λοιπόν να προτάξω την αμεροληψία και να δώσω δημοσιογραφικά το θέμα»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την εκπομπή Buongiorno δήλωσε: «Πρόκειται για έναν πάρα πολύ γνωστό τραγουδιστή, από τους πολύ αγαπητούς. Θα καταγγελθούν εντός των ημερών μια σειρά πράξεων, η βαρύτητα της οποίας δεν είναι το χειρότερο που έχουμε ακούσει, αλλά η πράξη είναι πράξη. Υπάρχουν αρκετές από αυτές, όπως φαίνεται και έφτασε η ώρα τώρα.

Είναι μια υπόθεση που είναι γνωστή εδώ και μήνες...

Δεν ήθελα χθες να φωτογραφίσω την περίπτωση, γιατί είναι μια καταγγελία που θα γίνει αυτές τις μέρες και προετοιμάζεται πάρα πολύ καιρό. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι παρενόχληση με πρόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης, σε ένα άτομο που δεν θα ήθελε να το κάνει. Ίσως είναι και παραπάνω από δύο οι καταγγελίες.

Όλα αυτά είναι ήδη δρομολογημένα. Είναι μια υπόθεση που είναι γνωστή εδώ και μήνες και ο λόγος που αργεί να συμβεί είναι για να γίνει η δική τους έρευνα όσο καλύτερα και πιο εμπεριστατωμένα γίνεται. Δεν είναι φήμες. Υπάρχει δικηγορική ομάδα και είναι και πολύ γνωστή, γι’ αυτό είπα χθες ότι εμπλέκονται γνωστοί δικηγόροι. Είναι αρκετές, μαζεύτηκαν πάνω από δύο περιπτώσεις που έχουν να καταγγείλουν πράγματα. Δεν είναι μόνο αδίκημα τέτοιας φύσεως, ασέλγειας».