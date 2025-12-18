Το προφίλ του καλλιτέχνη που καταγγέλλει τον τραγουδιστή «Η ψυχούλα μου ξέρει πώς το διαχειρίζομαι»

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, αναμένεται να κατατεθεί η μήνυση του νεαρού καλλιτέχνη που καταγγέλλει πασίγνωστο τραγουδιστή για ασέλγεια και ανήθικες προτάσεις.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψαν το προφίλ του μηνυτή και είπαν συγκεκριμένα ότι είναι 21 ετών, προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια, τραγουδούσε σε κέντρα της Βορείου Ελλάδας και ήρθε στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη. Το πρώτο του επαγγελματικό βήμα ήταν δίπλα στον γνωστό τραγουδιστή και μάλιστα πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει, τα περιστατικά συνέβησαν την περασμένη σεζόν, χειμώνα προς άνοιξη κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους και ο ίδιος όχι μόνο άνοιγε το πρόγραμμα, αλλά ερμήνευε και κάποια ντουέτα με τον τραγουδιστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο μηνυτής θα μιλήσει για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και θα ισχυριστεί ότι ποτέ δεν υπήρξε ερωτική σχέση μεταξύ τους και ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στα ερωτικά κελεύσματα του τραγουδιστή.

Ο Γιώγος Λιάγκας μετέφερε τα εξής: «Ο τραγουδιστής λέει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί τίποτα από όλα αυτά και μπορεί να ισχυριστεί «οκ τον φλέρταρα». Μάλλον δεν είναι τυχαία η περίοδος που κατατίθεται η μήνυση, τώρα που ξεκινούν - λόγω εορτών - να δουλεύουν πιο πολύ τα νυχτερινά μαγαζιά. Θα υποστηρίξει επίσης ότι το κάνει για να τον πλήξει. Δεν θα αρνηθεί ότι τον γνωρίζει. Θα αρνηθεί όμως την ασέλγεια και την σεξουαλική παρενόχληση.

Η Γιώτα Κηπουρού, όλες αυτές τις μέρες μιλά με τον μηνυτή, ο οποίος της είπε ότι βασανίζεται εδώ και μήνες για το αν πρέπει να προβεί σε αυτή την καταγγελία. «Δεν θα με έβαζε κανείς να πω κατι που δεν ισχύει. Εγώ ξέρω και η ψυχούλα μου πώς το διαχειρίζομαι τόσους μήνες. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα» της εξομολογήθηκε.