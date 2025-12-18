Για εκβιασμό και βαριά ονόματα του υποκόσμου μιλά η πλευρά Μαζωνάκη: «Δεν ενέδωσε σε πιέσεις»

Ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) για την μήνυση που κατέθεσε ο τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος και ξεκαθάρισε πως η υπόθεση δεν έχει «καμία σχέση με πράξεις βίας» και ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης είναι «θύμα απόπειρας εκβίασης».



Ειδικότερα, αναφορικά με τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες, διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση της υπόθεσης με πράξεις βίας. Όπως τόνισε, «αυτό που έχει καταγγελθεί περιορίζεται αποκλειστικά σε λεκτικές εκφράσεις και όχι σε πράξεις βίας», επισημαίνοντας ότι ακόμη και όσα αναφέρονται, τα οποία χαρακτήρισε ψευδή, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με βίαιη συμπεριφορά.



Ο κ. Λυκούδης υπογράμμισε ότι το βάρος της υπόθεσης δεν θα πρέπει να στρέφεται σε μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά στη μήνυση που έχει καταθέσει ο ίδιος ο τραγουδιστής για σοβαρές πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι θύμα απόπειρας εκβίασης που εκτυλίχθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, με εμπλοκή βαριάς ονοματολογίας του υποκόσμου.



«Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ενέδωσε στις πιέσεις και το δεύτερο στάδιο αυτής της εκβίασης είναι τα σημερινά γεγονότα», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη χρονική συγκυρία της καταγγελίας. Όπως σημείωσε, προκαλεί εύλογα ερωτήματα το γεγονός ότι μια υπόθεση που φέρεται να αφορά περιστατικό πριν από εννέα μήνες καταγγέλλεται μόλις λίγες ώρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα του τραγουδιστή σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας.

Αποκαλύψεις τις επόμενες ημέρες

Κατά τον ίδιο, το στοιχείο αυτό καταδεικνύει τη σκοπιμότητα της καταγγελίας. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η καταγγελία που έχει καταθέσει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο αρμόδιο τμήμα εκβιαστών είναι απολύτως συγκεκριμένη και στρέφεται κατά ορισμένων προσώπων, των οποίων τα στοιχεία αναμένεται να αποκαλυφθούν τις επόμενες ημέρες.



Σε ό,τι αφορά τον μηνυτή, ο κ. Λυκούδης ανέφερε πως σύντομα θα κληθεί να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη ως κατηγορούμενος για ψευδή καταμήνυση, προκειμένου να αποδείξει τους ισχυρισμούς του. Όπως αποκάλυψε, υπήρξαν πιέσεις και παρεμβάσεις από πρόσωπα κρατουμένων και γνωστά ονόματα, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καμία υποχώρηση από την πλευρά του τραγουδιστή.



Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη απέδωσε την υπόθεση σε επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία, όπως είπε, έχουν ήδη κατονομαστεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Την ίδια στιγμή, επεσήμανε τη μαζική στήριξη του κοινού προς τον τραγουδιστή, τόσο δια ζώσης όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει τον Γιώργο και όχι μόνο δεν πιστεύει όσα ακούγονται, αλλά δείχνει ακόμη μεγαλύτερη αγάπη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το νυχτερινό κέντρο στο οποίο ξεκίνησε τις εμφανίσεις του για τους επόμενους δύο μήνες είναι sold out.



Αναφερόμενος στην ψυχολογική κατάσταση του καλλιτέχνη, ο κ. Λυκούδης παραδέχθηκε ότι έχει στεναχωρηθεί, σημειώνοντας ωστόσο πως πρόκειται για έναν ευαίσθητο αλλά και δυνατό άνθρωπο, ο οποίος καταφέρνει να ανταπεξέρχεται, παρά το γεγονός ότι τον επηρέασε η αίσθηση πως κάποιοι τον θεώρησαν εύκολο στόχο.