Γιώργος Μαζωνάκης: Γενέθλια και απονομή στο κόκκινο με πιτζαμάκια και πασουμάκια (φωτό)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Panik Records γιόρτασαν τα γενέθλιά του καλλιτέχνη και παράλληλα την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού «Επιπτώσεις» σε ένα total black party που όμως είχε και πινελιές κόκκινου! Αυτές τις πινελιές τις έφερε ο ίδιος ο Μαζωνάκης που έφτασε στον χώρο με κατακόκκινα μαλλιά, κόκκινο ρούχο σαν πιτζαμάκι και λευκά πασουμάκια, αφού πάντα μας έχει συνηθίσει σε εκκεντρικές εμφανίσεις που συζητούνται.

Ο τραγουδιστής έσβησε τα κεράκια της μεγάλης τούρτας που ήταν διακοσμημένη με το λογότυπό του. «Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ο πιο εμβληματικός ερμηνευτής των τελευταίων χρόνων. Είσαι ο πιο ειλικρινής και αληθινός άνθρωπος», ο CEO της Panik Records, Γιώργος Αρσενάκος και του απένειμε μια γυάλινη πλακέτα για τις πλατινένιες και χρυσές πωλήσεις των πρόσφατων επιτυχιών «Ανάσα», «Να περνάς» και «Παιδί της νύχτας».

Στο πάρτι που ακολούθησε παρουσιάστηκε και το νέο τραγούδι «Επιπτώσεις» σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη.

φωτογραφία NDP

φωτογραφία NDP

«Δεν έχω ζήσει τον μεγάλο έρωτα ακόμη»

Ο Μαζωνάκης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες τόσο για τον χρόνο που περνάει, όσο και για τις πρόσφατες οικογενειακές και δικαστικές περιπέτειες που βίωσε, αλλά και τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο. «Γεννήθηκα 4 Μαρτίου 1972. Είμαι 54 ετών! Δεν με αγχώνει το πέρασμα του χρόνου, ίσα - ίσα με κάνει καλύτερο. Ντύθηκα στα κόκκινα ενστικτωδώς, γιατί σήμερα έμαθα ότι έχουμε το Ματωμένο Φεγγάρι, οπότε ήρθε και έδεσε μαζί.

Γιώργος Αρσενάκος, Γιώργος Μαζωνάκης, Πάρης Κασιδόκωστας / φωτογραφία NDP

Αμαρυλλίς / φωτογραφία NDP

Μιχάλης Τσαουσόπουλος / φωτογραφία NDP

Το καινούριο μου τραγούδι λέγεται «Επιπτώσεις». Οι επιπτώσεις στη ζωή μου είναι εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια και γι’ αυτό θα μιλήσω σε μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που θα ήθελα να την κάνω στον Παύλο Τσίμα, παρακαλώ, και να πω τα πάντα και να λύσω τα πάντα εκεί.

Χριστίνα Πολίτη, Αλεξάνδρα Πασχαλίδου / φωτογραφία NDP

Κατερίνα Παναγοπούλου / φωτογραφία NDP

Πάντα στα τραγούδια μου μιλάω σε προσωπικό επίπεδο, δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους. Δεν υπάρχει μεγάλο μάθημα ή μεγαλύτερο μάθημα, δεν υπάρχει επίσης αυτό που λέμε τα έχω ζήσει όλα. Η πίστη κινεί το θαύμα, η πίστη μου με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μου λείπουν άνθρωποι από τη ζωή μου. Η κάθε εποχή έχει τους ανθρώπους της, αλλά τα πράγματα έχουν λόγο που γίνονται. Ο κόσμος έκανε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία: πήρε το μέρος μου στην αλήθεια και στο δίκαιο. Τα ΜΜΕ μου φέρθηκαν άψογα, όπως δεν περίμενε κανείς. Δεν έχω ζήσει τον μεγάλο έρωτα ακόμη! Πολλα δεν έχω ζήσει! Εύχομαι πλέον να απολαύσω ό,τι μου συμβαίνει και ό,τι μου δίνεται από τον Θεό, γιατί δεν το απολάμβανα μέχρι τώρα».