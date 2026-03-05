Κοντογεώργη: «Το ότι είμαι γυναίκα με φέρνει ασυνείδητα στο να παραχωρώ προτεραιότητα, δεν θέλω άλλο»

Η Νάντια Κοντογεώργη ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐς Νέγκα για τον τρόπο που μεγάλωσε, το εάν την απασχολεί η εμφάνισή της, αλλά και τις παραχωρήσεις που κάνει ως γυναίκα στους άντρες και δεν της αρέσει να το κάνει πια. «Δεν ξέρω τι σημαίνει τέλεια οικογένεια ή τέλειοι άνθρωποι ή τέλειοι γονείς. Εγώ είχα ατελείς γονείς. Ήμουν ένα ατελές παιδί. Ήμασταν μια ατελής οικογένεια για την οποία είμαι βαθιά ευγνώμων. Θέλω να πω ότι και ο αδερφός μου και εγώ είμαστε δύο παιδιά που εξελιχθήκαμε και επειδή και παρά το ότι. Και έτσι νομίζω ότι είναι όλες οι σχετικά υγιείς οικογένειες.

Εμένα η αυτοπεποίθηση μου δομήθηκε από μια εσωτερική πίστη και μέσα από τις δυσκολίες. Δηλαδή αν δεν έρχονται οι δυσκολίες, οι αποτυχίες, οι μεγάλες χλαπάτσες και οι μεγάλες ματαιώσεις και δεν είχα πει στον εαυτό μου το θέλω τόσο πολύ που αυτό δεν με ρίχνει και πιστεύω ότι μπορώ να το κατακτήσω δεν θα είχε διαμορφωθεί και ας μου έλεγε η μητέρα μου ή ο πατέρας μου ότι είμαι η καλύτερη τουλάχιστον παγκοσμίως!

Έχω μεγαλώσει με τρομερή πειθαρχία η οποία μπορεί να με περιόρισε και να έχω βάλει τον εαυτό μου πολλές φορές σε ψυχαναγκαστικά πλαίσια, όμως ταυτόχρονα με απελευθέρωσε γιατί ξέρω ότι χρειάζεται πολλή δουλειά για να μπορώ να κατακτώ το ρεπερτόριο αυτό που εμένα με κάνει να νιώθω ελεύθερη και δημιουργική.

«Είμαστε εν δυνάμει τα πάντα»

«Με απασχολεί η εμφάνισή μου και το αν έχω πάρει βάρος ή όχι, προφανώς, αλλά υπάρχουν κλίμακες και στις κλίμακες αυτές μπορεί να πηγαινοερχόμαστε στη ζωή μας. Προφανώς στην εφηβεία με απασχολούσε πολύ περισσότερο, κοριτσάκι γαρ, στην πατριαρχία γαρ. Παρόλα αυτά μεγαλώνοντας ορίζω τον εαυτό μου πολύ μακριά από τα αισθητικά πρότυπα της εποχής. Φροντίζω την υγεία μου και αυτό. Έχουμε τόσες διατροφικές διαταραχές και τόσους ανθρώπους που παλεύουν με αυτό καθημερινά και με το να ορίσουν τον εαυτό τους κάπως σε σχέση με τη μορφή τους. Στα social έχουμε την εικόνα μας ποιος είμαι, πώς είμαι, πώς θα φωτογραφηθώ... Αυτό είναι αρκετά καταδυναστευτικό.

Είμαστε εν δυνάμει τα πάντα και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούμε να επανεφεύρουμε τον εαυτό μας. Είμαστε πάντα εκδοχές μας, πιθανές και πολλές φορές και απίθανες και εκεί μας καταλαβαίνουμε και μας μαθαίνουμε περισσότερο και καταλαβαίνουμε και τον άλλον που κι αυτός κουβαλάει κάτι άλλο που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε».

«Μου έχουν προτείνει να υποδυθώ μεγάλες τραγουδίστριες»

«Φαίνεται ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει να δει πώς έζησε τη ζωή του ένας καλλιτέχνης που έχει αγαπήσει πολύ. Βλέπεις ότι ένας καλλιτέχνης σου προσέφερε κάτι από το πιο φωτεινό του, ευάλωτο κομμάτι της ψυχής του και της ζωής του, ενώ, στα αλήθεια, η ζωή του είχε όλα τα χρώματα εν τέλει. Και νομίζω ότι αυτό το έχει ανάγκη ο κόσμος. Να μπορεί να καθρεφτιστεί σε κάτι που τον έχει συγκινήσει και τον έχει διαμορφώσει πιθανώς, ψυχοσυναισθηματικά και να δει ότι η δική του ευάλωτη, ανθρώπινη, ταπεινή, θνητή ζωή είναι η ίδια με εκείνου που του προσέφερε κάτι φωτεινό κάποια στιγμή.

Μου έχουν προτείνει δύο φορές να υποδυθώ μεγάλες τραγουδίστριες, αλλά το αρνήθηκα λόγω συνθηκών. Θα ήθελα να παίξω την Μπάρμπρα Στρέιζαντ γιατί ήταν μια γυναίκα που σε έναν κόσμο ανδρών επέβαλε τη δική της ομορφιά.

Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι να γίνονται οι ταινίες με σεβασμό στην αλήθεια του ανθρώπου που έχει φύγει και με σεβασμό στη ζωή του. Γιατί πολλές φορές έχω δει ταινίες ας πούμε για την Μέρλιν Μονρό ή για την Κάλλας που είχε γίνει πρόσφατα αυτό με την Αντζελίνα Τζολί που μπήκαν στοιχεία μυθοπλασίας μέσα. Είναι προσβλητικό για τη μνήμη ενός ανθρώπου να λες μια διαφορετική ιστορία για τη ζωή του παρουσιάζοντας την ως πιθανώς αληθινή. Δηλαδή αυτή η γυναίκα έμεινε απροστάτευτη ακόμα και τώρα».

«Το κάνουμε για να χαίρονται οι άντρες»

Η Κοντογεώργη αποκάλυψε και κάτι που την ενοχλεί πια στην καθημερινότητα και στη ζωή της. «Το ότι είμαι γυναίκα με φέρνει ασυνείδητα -γιατί προσπαθώ συνείδητα να το δυναμώνω- στο να παραχωρώ προτεραιότητα. Και δεν θέλω να το κάνω άλλο. Το κάνουμε για να χαίρονται οι άντρες, για να μην στεναχωρηθούν».