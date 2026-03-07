Ευγενία Ξυγκόρου: «Αν έρθει η μαμά μου να δει πώς καθαρίζω το σπίτι, σίγουρα θα πάθει εγκεφαλικό»

Η Ευγενία Ξυγκόρου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και σε μια κουβέντα μαμάς - κόρης ειπώθηκαν μεγάλες αλήθειες. «Η μαμά μου ήταν μακιγιέζ. Έχει μια κομψότητα και μια συγκεκριμένη αισθητική και δεν της αρέσουν τα πολλά πολλά, παρόλο που αυτή είναι η δουλειά της, οπότε έχει να μου πει για τα πάντα. Ας πούμε σχολιάζει και την τσάντα που μου έδωσαν να κρατάω στο γύρισμα!

Έχει να κάνει με τον τρόπο που μου το λέει. Δηλαδή, άμα γελάμε και το πούμε και συνεχίζουμε και γελάμε και προχωρήσουμε τη συζήτηση έχει καλώς. Άμα κολλήσουμε εκεί, ναι, αρχίζω και νευριάζω. Δηλαδή, τώρα με πήρες να μου πεις αυτό; Ε, πόσο θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Δηλαδή, και εγώ τι να κάνω στην τελική; Συνήθως με παίρνει εκείνη τηλέφωνο, πάντα με παράπονο».

Οι δουλειές του σπιτιού

«Νομίζω ότι κανείς δεν σιδερώνει και όλα αυτά είναι σον σον, τα κάνουν στα ψέματα. Και μετά λένε: α, δεν σιδερώνεις, α δεν κάνεις. Νομίζω ότι δεν ξέρω περισσότερα πράγματα από αυτά που νομίζω. Αν έρθει η μαμά μου να δει πώς καθαρίζω το σπίτι, σίγουρα θα πάθει εγκεφαλικό. Κανένας έτσι και αλλιώς δεν ξέρει τίποτα. Απλά άμα κάνεις κάτι πολύ καιρό λες: νομίζω ότι κατάλαβα αυτό πως γίνεται».