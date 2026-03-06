Καραμουρατίδης: «Ο Χατζιδάκις έχει πει ότι δεν θέλει να ακούγεται σε ξενοδοχεία και ασανσέρ»

Ο στιχουργός Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα στο Action 24 και μίλησαν μαζί της για τον τρόπο με τον οποίο ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι διαχειρίζεται τα δικαιώματα του έργου του. «Όταν μιλάμε για έργα, όπως τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη, τα έργα του Μάνου Χατζιδάκι, ανθρώπων που είναι πυλώνες πολιτισμού, δεν έχεις το δικαίωμα να τα διαχειρίζεσαι με έναν τρόπο ο οποίος αποκλείει ανθρώπους από το να έρθουν σε επαφή με το έργο. Για μένα είναι πολύ σαφές, είναι ξεκάθαρο. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό αυτά τα έργα να μην βρίσκονται στα χέρια ενός ανθρώπου», σχολίασε ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος.

«Εσύ έχεις το κάθε δικαίωμα να το διαχειριστείς όπως θέλεις. Εγώ έχω δικαίωμα να αξιολογήσω αυτή τη διαχείριση ως διαχείριση η οποία δεν σέβεται το ίδιο το υλικό; Το έχω. Που δεν είναι και δικό σου. Σ’ το δώσανε, δεν το έγραψες. Σ’ το δωσε ο μπαμπάς σου, ο φίλος σου, είσαι ένας διαχειριστής ενός έργου. Μπορώ να κρίνω αυτή τη διαχείριση, να την αξιολογήσω, να πω ότι αυτή η διαχείριση μου φαίνεται ασυνεπής, μου φαίνεται ότι άλλα λέει και άλλα κάνει. Μου φαίνεται ότι προτάσσει κάτι διαφορετικό από αυτό που τελικά κάνει; Αν κάποιος διαχειριζόταν το δικό μας έργο θα θέλαμε να ξέρει τι σημαίνει αυτό το έργο, όχι να το δίνει σε όποιον το ζητάει. Τώρα θες να μιλήσουμε ανοιχτά γι’ αυτό. Επειδή λέμε για τον Χατζιδάκι, όταν έχεις αυτό το έργο στην πλάτη σου, πρέπει να θυμάσαι ότι δεν είσαι ποτέ ο ίδιος, ακόμη και να σου έχει πει ότι είσαι. Επίσης, αν διαβάσεις τι έχει πει ο Χατζιδάκις, έχει πει ότι δεν θέλει να ακούγεται στα ξενοδοχεία, στα αεροπλάνα, στα ασανσέρ, δεν θέλει να ακούγεται στις διαφημίσεις. Δες που ακούγεται. Και μετά να με ξαναρωτήσεις τι σημαίνει δικαίωμα», πρόσθεσε ο Θέμης Καραμουρατίδης.

Η Μποφίλιου είναι ειλικρινής με τον εαυτό της

Ο Καραμουρατίδης σχολίασε επίσης τη στάση της Νατάσας Μποφίλιου να είναι ένα άτομο πολιτικοποιημένο και αυτό να το επικοινωνεί. «Νομίζω ότι πρωτίστως όλοι οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι πολύ ειλικρινείς με τον εαυτό τους. Και η Νατάσα Μποφίλιου είναι ένας άνθρωπος που αν μη τι άλλο είναι πρωτίστως ειλικρινής με τον εαυτό της. Δηλαδή, μου λένε πολλές φορές και εγώ ότι η Νατάσα είναι υπερβολική ή οτιδήποτε. Και λέω: την έχεις δει πώς λέει καλημέρα; Δηλαδή η κοπέλα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει το άδικο ή νιώθει κάτι ότι είναι άδικο με βάση τον δικό της τρόπο σκέψης και την πνίγει, την στραγγαλίζει αυτό, δεν είναι κάτι άλλο.

Οπότε το ότι είναι τόσο συνεπής στο ποια είναι και ότι δεν θα μπορούσε να είναι άλλη γιατί δεν νιώθει καλά με τον να είναι άλλη είναι κάτι το οποίο το σέβεσαι απόλυτα στον φίλο σου, στον αδερφό σου και στον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάζεσαι. Δηλαδή δεν μπορείς να του το κόψεις αυτό και να του πεις εσύ κάτσε, μην μιλάς τώρα γιατί πρέπει να κάνουμε χαρούμενα τραγούδια και αν εσύ νιώθεις ότι καταστρέφεται ο κόσμος και ότι γίνεται κάτι δεν θα το νιώθεις, θα χορεύεις τσιφτετέλια. Δεν μπορείς να το πεις σε έναν άνθρωπο αυτό το πράγμα».

Από την πλευρά του ο Ευαγγελάτος πρόσθεσε: «Είμαστε πολιτικοποιημένα όντα έτσι και αλλιώς. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ να μην χρωματίζω τον δημόσιο λόγο μου κομματικά. Μου αρέσει να επισημαίνεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί, να επισημαίνεις το άδικο, τα κακώς κείμενα, να ανοίγεις τα μυαλά των ανθρώπων, γιατί έχεις πολύ μεγάλη ευθύνη να το κάνεις αυτό ώστε να σκέφτονται και να στοχάζονται σωστά και με βάση τον άνθρωπο. Δεν μου αρέσει να χρωματίζω ιδεολογικά το έργο μου. Αυτή ίσως είναι και η βασική διαφωνία που έχω με την Νατάσα στον τρόπο έκφρασης, γιατί έχει έναν κομματικό παρονομαστή ας πούμε, ωστόσο στις ουσιαστικές σχέσεις της ζωής μας οφείλουμε να σεβόμαστε και να αγαπάμε τα όριά τους. Δηλαδή να τους επιτρέπουμε να είναι ειλικρινείς και να ανθίζουν με τον τρόπο που νιώθουν ότι θέλουν να στέκονται απέναντι στην κοινωνία».