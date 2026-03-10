Ντενίση: Ο πατέρας μου μού είπε «αν γίνεις πολύ καλή θα κρατήσεις το Ντενίση, αλλιώς άλλαξε επίθετο»

Η Μιμή Ντενίση ήταν καλεσμένη της Έλενας Παπαβασιλείου στο «EQ» του Action 24 και έκαναν μια πολύ ζεστή και όμορφη γυναικεία κουβέντα. Μίλησαν για το πώς αντέδρασε ο μπαμπάς της όταν την είδε να παίζει για πρώτη φορά στην τηλεόραση και κατάλαβε ότι θα γίνει ηθοποιός, για τον έρωτα, για το κοινό, αλλά και για τους ηθοποιούς που δίχως να έχουν καταφέρει πολλά, παρουσιάζονται με έπαρση. «Από μικρή είχα φυσική τάση στην τέχνη και κυρίως στο γράψιμο. Έγραφα από ποιήματα, μέχρι νουβέλες, μέχρι δοκίμια. Δεν φανταζόμουν ότι θα γινόμουν ηθοποιός. Εγώ ήθελα να γίνω διπλωμάτης, να γυρίζω όλο τον κόσμο, να μιλάω για την Ελλάδα…

Το κατάφερα δια άλλης οδού. Ο μπαμπάς μου δεν με άφηνε, τότε ήταν άλλες εποχές. Ό,τι έλεγαν οι γονείς ήταν νόμος! Δεν είναι όπως σήμερα που το παιδί απαντάει. Θεωρούσε λοιπόν ότι ήταν ένα πολύ αντρικό επάγγελμα, γιατί μια γυναίκα που πάει από χώρα σε χώρα, δεν θα θα μπορέσει να κάνει οικογένεια. Βέβαια αν είχε φανταστεί ότι θα γινόμουν ηθοποιός θα με άφηνε!

Του το ανακοίνωσα αφού είχα ήδη κάνει γυρίσματα για τον «Γιούγκερμαν». Του είπα: Μπαμπά άνοιξε την τηλεόραση στις επτάμισι για να δεις εμένα με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, είμαι η παρτενέρ του! Δεν με πίστευε, με κορόιδευε. Και μετά μου είπε: αν το σκεφτείς και γίνεις πολύ καλή θα κρατήσεις το Ντενίση. Αν όμως κάνεις ρολάκια και πεθάνεις στην ψάθα, άλλαξε από τώρα επίθετο».

«Ήθελα να έχω κι άλλα προσόντα»

«Στην εποχή μου οι ωραίες κοπέλες δεν θεωρούνταν και έξυπνες. Το άγχος μου από πολύ νέα στην καριέρα μου ήταν να μάθω να κάνω και άλλα πράγματα γιατί έβλεπα πολύ ωραίες κοπέλες που είχαν περάσει από τον χώρο και εξαφανίζονταν ή έκαναν μέτρια πράγματα. Έλεγα πως έπρεπε να έχω κι άλλα προσόντα».

«Δεν συμβιβάζομαι»

«Ο έρωτας είναι μια φοβερή κινητήριος δύναμη και είναι το μόνο συναίσθημα, μαζί με τη δημιουργία, που σε κάνει να ξεχνάς τα πάντα. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω έναν μεγάλο έρωτα. Είναι τόσο μεγάλη η αδρεναλίνη και η αγάπη που σου δίνει το κοινό που επιζητείς κάτι αντίστοιχο κι αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν συμβιβάζομαι, δεν φαίνεται;»

«Τα ιερά τέρατα της σκηνής δεν είχαν έπαρση»

«Είχα την τύχη να είμαι σε μια γενιά μεταίχμιο και να έχω δουλέψει με Συνοδινού, Αλεξανδράκη, Βουγιουκλάκη, Παπαμιχαήλ, Βέγγο, Φούντα, με όλα τα ιερά τέρατα της σκηνής. Δουλεύοντας λοιπόν μαζί τους δεν είδα ποτέ έπαρση. Έχω δει σε πολλά νέα άτομα που έχουν κάνει μια τόση επιτυχία στην τηλεόραση να λένε: το κοινό μου, το έργο μου. Ποιο κοινό σου καλέ; Κάτσε να βγάλει την παντόφλα που σε βλέπει στο σπίτι και να ’ρθει για σένα στο θέατρο και θα μου πεις μετά αν έχεις κοινό».

«Δεν με νοιάζει να με θυμούνται»

«Δεν με ενδιαφέρει να με θυμούνται όταν φύγω, ούτε με νοιάζει. Με νοιάζει μόνο να έχω μια πολύ καλή φήμη μόνο για το παιδί μου. Να είναι υπερήφανη για τη μητέρα της, όπως ήμουν κι εγώ για τη δική μου. Η ζωή είναι εδώ».