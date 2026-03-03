Λεωνίδας Καλφαγιάννης: «Ο Νίκος Κούρκουλος με κράτησε στο Εθνικό, ενώ ήμουν έτοιμος να φύγω»

Ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και αποκάλυψε τι του είπε ο Νίκος Κούρκουλος για να τον κάνει να μην παρατήσει τις σπουδές του στο Εθνικό. «Πάντα ήμουν φευγάτος από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο θέατρο! Ο Νίκος Κούρκουλος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με μια του λέξη, λίγο πριν τον χάσουμε, μου είπε: όχι, εγώ σε πιστεύω ακόμα κι αν δεν σε ξέρω!

Ήταν εποχές που πολλά πράγματα άλλαζαν, έπαιρναν άλλες μορφές. Υπήρξα μικρό παιδί στο Εθνικό. Είχα περάσει δυσκολίες και είχα έναν μοναχικό δρόμο και ξαφνικά βρέθηκα να είμαι με πολλά παιδιά, με άλλες νοοτροπίες, με άλλες συμπεριφορές που δεν μου ταίριαζαν. Όλοι μας βλέπαμε και βλέπουμε και θα βλέπουμε κακώς κείμενα. Ήμουν ένα αγνό παιδί που μπαίνοντας στη σχολή του Εθνικού, κάποια πράγματα με φόβισαν, με ξάφνιασαν, τα αρνήθηκα και προτίμησα να κάνω κάτι άλλο. Πέρασα πράγματι στη φιλοσοφική, ήταν να πάω να γίνω ζωγράφος και μου είπε ο Κούρκουλος: όχι δεν πας πουθενά, θα μείνεις εδώ!»

«Δεν ήθελα να καταπατήσω αξίες και ιδανικά μου»

«Ο καθένας έχει τη διαδρομή του, έχουν περάσει όλοι και όλες δυσκολίες σε αυτόν το χώρο και ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια που μεταλλάσσεται μονίμως η θέση του εξουσιαστή με του εξουσιαζόμενου. Υπάρχουν παιδιά που δεν τα μάθαμε καν, που ήταν υπέροχοι ηθοποιοί, που δεν τελειώσαν καν τη σχολή γιατί επέλεξαν να μην πιάσουν στα χέρια τους αυτό το τόσο δύσκολο πράγμα. Να έχεις να κάνεις με ανθρώπους, όχι με τις ψυχές των θεατών ή τις καρδιές τους ή τις νοοτροπίες τους ή τις διαθέσεις τους, αλλά με αυτούς που θα πρέπει να συνεργαστείς για να δώσεις στον κόσμο κάτι που έχεις φυλαγμένο για αυτούς.

Εγώ ήμουν πιο ευαίσθητος, πιο καλομαθημένος στο να μπω στη διαδικασία να καταπατήσω αξίες και ιδανικά μου. Δεν λέω ότι ο χώρος μας είναι χάλια, όχι, είναι ένας υπέροχος χώρος με υπέροχους ανθρώπους που έχουν καταφέρει πάρα πολλοί να τον διαχειριστούν πάρα πολύ όμορφα γιατί η αγάπη τους για αυτό που κάνουν είναι μεγαλύτερη από τον εαυτό τους. Ίσως είμαστε πολύ εγωιστές κάποιες φορές να υπερασπιζόμαστε παραπάνω τα πράγματα που αγαπάμε και στο τέλος τα χαλάμε».