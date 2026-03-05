Χατζάκης: Ο Κούρκουλος όταν γνωριστήκαμε είπε «Αν γυρίσω την πλάτη, θα με μαχαιρώσεις ή θα με προστατεύσεις;»

Ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησαν μεταξύ άλλων για την σχέση τους.

«Γνωριστήκαμε το 2005 και γίναμε ζευγάρι το 2009. Είμαστε παραπάνω από 15 χρόνια μαζί. Είχαμε συναντηθεί το 2004, όπου εγώ είχα κλειδώσει τον στόχο που λέμε «πάντοτε». Μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Άρχισα να της τηλεφωνώ και να της κάνω προτάσεις...» είπε ο σκηνοθέτης.

Και η σύζυγός του συμπλήρωσε: «Ήθελα να κάνω την πορεία μου. Μου άρεσε γιατί δεν θα έπαιρνα έναν "φιόγκο". Δηλαδή έναν άνθρωπο με εμπειρίες, όπως ήταν ο πατέρας μου, είχα υψηλά τον πήχη. Το σύστημα μας βάζει αριθμούς. Η ηλικία δεν υφίσταται στους ανθρώπους. Ο χρόνος είναι άχρονος. Τώρα εμείς εδώ αν περνάμε καλά, ο χρόνος διαστέλλεται και συστέλλεται. Ο χρόνος είναι σχετικός. Μαζί του δεν καταλαβαίνω τον χρόνο. Δεν ήταν όλα εύκολα, αγαπηθήκαμε γι’ αυτόν τον λόγο».

Ο Σωτήρης Χατζάκης αναφέρθηκε όμως και στο ξεκίνημά του και τις θέσεις του διευθυντή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και μετά άλλα τέσσερα στο Εθνικό, που είχε αναλάβει. «Πάντα θα θυμάμαι τον Νίκο Κούρκουλο. Από αυτόν ξεκίνησε η ιστορία. Με κάλεσε μια μέρα, μπαίνω στο γραφείο, ήταν πιο όμορφος από ό,τι ξέρουμε και πιο παλικάρι από ό,τι ξέρουμε. Με ρώτησε από που είμαι και μου λέει «αν γυρίσω την πλάτη μου, θα με μαχαιρώσεις ή θα με προστατεύσεις;». Του είπα ότι «θα σας προστατεύσω, αλλά θα δείξει ο καιρός» και μου λέει «πάμε». Δεν έβαζε υπογραφές, το χέρι έδινε. Ήμουν ξεκάθαρα προσωπική επιλογή του Κούρκουλου. Και μετά ανέβηκα πάνω στο Κρατικό και μετά γύρισα στο Εθνικό ως διευθυντής» εξήγησε.