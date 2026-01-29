Άννα Φόνσου για Βουγιουκλάκη: «Θα ζούσε αν δεν είχε τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της»

Την Άννα Φόνσου είχε καλεσμένη η εκπομπή «Νωρίς - νωρίς» που μίλησε για την φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την γνωριμία τους.

«Ήμουν φανατική θαυμάστρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Μαθαίνω πού μένει, πάω, μου ανοίγει η μαμά της και με ρωτάει ποια είμαι. Τότε η Αλίκη είπε να μπω μέσα στο σπίτι. Μπαίνω ντυμένη σαν την Βουγιουκλάκη. Της είπα: «Βλέπετε ότι μπορεί να έχω πει εγώ ότι δεν σας ξέρω;». Με αγκάλιασε και δε χωρίσαμε ποτέ» είπε αναφερόμενη σε μια παρεξήγηση που είχε γίνει όταν είχε πει σε έναν δημοσιογράφο ότι δεν την έχει γνωρίσει και εκείνος μετέφερε ότι είπε «ποια είναι αυτή;».

Και συνέχισε: «Ήμασταν άλλου είδους φίλες με την Αλίκη. Στις πιο δύσκολές μου στιγμές ήταν πλάι μου. Δεν έπαιξα μαζί της, ούτε να με προβάλλει… Δεν χρειαζόταν κιόλας! Ήταν παρεξηγημένη η Αλίκη, καρκινάκι. Η Αλίκη θα ζούσε αν δεν είχε τη μανία να μην κακοκαρδίσει τους θαυμαστές της. Δεν είναι απαραίτητο να αρέσουμε σε όλους. Της άρεσε να έχει ανθρώπους δίπλα της που διαφωνούσαν μαζί της, για να τους πείσει να την αγαπήσουν».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης παραδέχθηκε ότι δεν πηγαίνει στους γιατρούς και εξήγησε τον λόγο. «Όταν μεγαλώνει ένας άνθρωπος, δεν κάνει όνειρα. Από εδώ και πέρα πρέπει να λες ότι το καλύτερο που θες να σου συμβεί, είναι να έχεις καλές εξετάσεις. Στους γιατρούς δεν πάω, αλλά με υποχρεώνουν! Δεν πάω γιατί θα μου βρουν διάφορα… Όλοι γράφουν… γράφουν… Άδεια ταφής θα πάρω! Δε μπορώ να πηγαίνω στους γιατρούς, γιατί από τη στιγμή που δουλεύω τόσες ώρες την ημέρα…».