Άννα Φόνσου: «Έμεινα στον δρόμο, η Αλίκη με έστειλε στην Αυστραλία με 1 εκ. δραχμές προκαταβολή»

Η Άννα Φόνσου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αφού αναφέρθηκε στη φιλία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη διηγήθηκε ένα περιστατικό όπου η εθνική μας σταρ της έσωσε τη ζωή! «Γεννήθηκα πολύ φτωχιά, ας μην ντρεπόμαστε να το πούμε, απλώς εκεί που γεννήθηκα στην Καισαριανή και οι διπλανοί φτωχοί ήταν και δεν είχα κανέναν ανταγωνισμό. Μετά πήγα στην Τήνο, όπου η γιαγιά μου ήταν καθαρίστρια στο σχολείο και με πήραν κι εμένα στις καλόγριες. Όταν έβγαλα χρήματα το πρώτο πράγμα που αγόρασα ήταν παπούτσια.

Φύλακας - άγγελος

Υπήρξαν περίοδοι στη ζωή μου που βρέθηκα χωρίς καθόλου λεφτά, αλλά είχα κάτι φύλακες αγγέλους στη ζωή μου! Όταν στα 30 μου έμεινα χωρίς καθόλου λεφτά, γιατί είχα χωρίσει από τον άντρα μου και έφυγα από το σπίτι, τηλεφώνησα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη και της είπα: Έμεινα στον δρόμο. Χώρισα, μου έκλεισε τη μπουτίκ, μου πήρε και το θέατρο και εκείνη μέσα στη νύχτα μου είπε: Πήγαινε στη Μεγάλη Βρετανία και έρχομαι. Ήρθε λοιπόν και μου είπε: Θα κλείσουμε να πας στην Αυστραλία! Μου έκλεισε ένα συμβόλαιο στην Αυστραλία, πήρα και 1 εκατομμύριο δραχμές προκαταβολή και ξαναέφτιαξα τη ζωή μου».

«Θα χάλαγε η φιλία μας»

Η Φόνσου παραδέχτηκε ότι ενώ ήταν φίλες δεν ήθελε ποτέ να δουλέψουν μαζί γιατί θα χαλούσε η φιλία τους… «Ήμασταν φίλες, αλλά διαφορετικές. Το «Περάστε την 1η του μηνός» για εκείνη ήταν και είπε όχι να το παίξει η Άννα, γιατί παίζει πιο καλά κωμωδία από μένα. Εγώ δεν ήθελα να παίξουμε μαζί γιατί θα χαλάγαμε τη φιλία μας. Ξέρω τον εαυτό μου, κάτι θα γινόταν. Εγώ θα ήθελα να ανεβάσουμε τα έργα που μου αρέσουν, τα ψωνίστικα, η Αλίκη θα μου ’λεγε πρέπει να γεμίσει το θέατρο, εγώ θα της το άδειαζα».