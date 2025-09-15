Ξανά προς πώληση το σπίτι της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη Στησιχόρου - Σε τιμή που προκαλεί ίλιγγο

Το ιστορικό διαμέρισμα της οδού Στησιχόρου, το σπίτι που «έστησε» και στο οποίο έζησε η Αλίκη Βουγιουκλάκη μέχρι τον θάνατό της, βγαίνει ξανά προς πώληση, σε τιμή που ζαλίζει.

Ο άνθρωπος που θα θελήσει να κάνει δικό του το 290 τετραγωνικών διαμέρισμα, θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, καθώς η τιμή του ορίστηκε στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για το σπίτι που στέγασε τον έρωτα της Εθνικής μας σταρ και του σπουδαίου Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Είναι το διαμέρισμα που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έζησε χαρές και λύπες και από το οποίο έφυγε για το εξωτερικό προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Το συγκεκριμένο ακίνητο μάλιστα, που βρίσκεται στην οδό Στησιχόρου, που ακόμη και σήμερα ονομάζεται «περιοχή των ανακτόρων», παραμένει διακοσμημένο με βάση το γούστο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, καθώς η ίδια είχε επιμεληθεί τη διακόσμησή του.

«Η ψυχή καθορίζει την αξία»

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Μουσσού, τον μεσίτη που έχει αναλάβει την πώληση του οικήματος, η τιμή του δεν έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την τοποθεσία ή τα τετραγωνικά. Το διαμέρισμα αποκτά υπεραξία λόγω της σύνδεσής του με το όνομα του πιο λαμπρού αστεριού της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

«Λόγω Αλίκης αλλά και λόγω περιοχής δικαιολογείται το ύψος της τιμής, καθώς δεν είναι το οίκημα αλλά η ψυχή, ο άνθρωπος πίσω από αυτό που καθορίζει την αξία», είπε στο Mega.



Ο ίδιος περιέγραψε το διαμέρισμα, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε μια «κομψή πολυκατοικία με πολύ ωραία είσοδο».

«Το ίδιο το διαμέρισμα έχει τζαμαρίες μπροστά, οι οποίες δίνουν όλες σε μια πολύ μεγάλη βεράντα. Από εκεί, έχεις θέα προς Λυκαβηττό, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα παριζιάνικο διαμέρισμα. Δεν είναι θέμα τιμής ή κτιρίου. Το μυστικό με το real estate είναι ότι δεν υπάρχουν σπίτια ή κτίρια, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στα κτίρια ή πίσω από τα κτίρια ή που τα κατοικούν ή που έχτισαν και έφτιαξαν. Εδώ έχουμε το πιο εμβληματικό άτομο στην ιστορία της Ελλάδος από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα και παραμένει. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη», εξήγησε.



Όπως είπε: «Πάντα σε αυτή την περιοχή υπάρχει ζήτηση. Άλλοι έρχονται για να αφουγκραστούν κατά κάποιον τρόπο την Αλίκη και κάποιοι άλλοι που πάνε για το σπίτι καθαυτό και τίποτα άλλο. Λόγω Αλίκης και περιοχής, είναι ένα σπίτι που αν το άφηνες εκτός ελέγχου να μπει όποιος να 'ναι, θα είχε ουρά από εδώ έως το Σύνταγμα. Θα κόβαμε και εισιτήριο. Θέλει λίγο προσοχή ώστε να προστατεύσεις και τη μνήμη της Αλίκης και το σπίτι και να μη γίνεσαι ξεναγός».