Ρασσιάς για Βουγιουκλάκη: «Θεωρώ υπερβολικό τον τίτλο Εθνική Σταρ - Δεν είχε αληθινή έκφραση»

Ο Βαγγέλης Ρασσιάς έχει φωτογραφίσει καλλιτέχνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και πολιτικούς. Ο διάσημος φωτογράφος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τον Ανδρέα Παπανδρέου καθώς ήταν ο πρώτος φωτογράφος που απαθανάτισε τον Ανδρέα Παπανδρέου με την τότε αγαπημένη του Δήμητρα Λιάνη.

«Ναι, ήταν στο Χέρφιλντ, το 1988. Είχα πάει για μία εβδομάδα και μείναμε έναν μήνα! Έτυχε ο βοηθός του Γιακούμπ να είναι δεύτερος ξάδερφός μου, ο Στέργιος Θεοδωρόπουλος! Με είχε βάλει κρυφά στο δωμάτιο όπου θα γινόταν, όχι η εγχείρηση του Ανδρέα, αλλά η ανάνηψη! Είχα δημοσιεύσει αποκλειστικές φωτογραφίες στο περιοδικό ΕΝΑ», αποκάλυψε στην εκπομπή του ALPHA.

«Που είναι η αληθινή της έκφραση;»

Ο Ρασσιάς αναφέρθηκε και στην Αλίκη Βουγιουκλάκη με την οποία είχαν συνεργαστεί αρκετές φορές σε φωτογραφίσεις. Μάλιστα αναφέρθηκε σε εκείνη με αρκετά σκληρά λόγια. «Η Αλίκη Βουγιουκλάκη -τότε τουλάχιστον- ήταν ένας άνθρωπος που πρόσεχε πάρα πολύ την εικόνα της τόσο πολύ που ήταν εν τέλει ενοχλητικό. Δηλαδη δεν ξέρω αν κοίταζε εμάς ή αν κοίταζε έναν καθρέφτη!

Σε όλο αυτό το πράγμα, έλεγα πού είναι η αληθινή της έκφραση, σκεπτόμενος βέβαια αυτά που είχα κάνει εκτός Ελλάδας. Θεωρώ υπερβολικό τον τίτλο Εθνική Σταρ! Αυτό το οποίο μπόρεσε και έκανε σαν ηθοποιός ήταν να προσέχει πάρα πολύ την εικόνα που η ίδια είχε δημιουργήσει».