Άννα Φόνσου: «Γι’ αυτόν τον λόγο δεν πήγα στην κηδεία της Μαρινέλλας»

Η Άννα Φόνσου ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό» και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θέλησε να παραβρεθεί στην κηδεία της Μαρινέλλας. «Όταν χάνεται ένας άνθρωπος με την αξία της Μαρινέλλας, η θλίψη μου είναι μεγάλη. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι αναντικατάστατοι. Δεν πήγα στην κηδεία γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω σε αυτές τις κηδείες που είναι οι πολιτικοί και οι τηλεοράσεις. Δεν μου αρέσει».

«Ήταν τεθλιμμένοι χωρίς να ξέρουν το γιατί»

«Μου αρέσει αυτό που έκανε ο Γιώργος Μαρίνος. Είδα μια κηδεία που μπόρεσα και παρακολούθησα τι λέει ο παπάς. Γιατί στις άλλες κηδείες που πήγαινα κοιτούσα τον κόσμο, τους πολιτικούς που δεν ήξεραν και τίποτα γι’ αυτόν που είχε πεθάνει και ήταν τεθλιμμένοι χωρίς να ξέρουν το γιατί».