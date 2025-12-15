Άννα Φόνσου για Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Έφυγαν όλοι από κοντά μου, όχι και εσύ, δεν αντέχω»

Η Άννα Φόνσου και ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ ήταν πολύ φίλοι. Όταν εκείνη έμαθε για τον χαμό του θέλησε να τον τιμήσει αναρτώντας μια κοινή τους φωτογραφία στη σελίδα του ιδρύματος “Το σπίτι του ηθοποιού” στο Facebook και πραγματικά μας συγκίνησε με τα λόγια της.

«Αχ αγαπημένε μου, έφυγες και εσύ, πέταξες μακριά μας. Βιάστηκες να μας αφήσεις και εμείς που τόσο σε αγαπήσαμε πώς θα ζήσουμε με την απουσία σου; Έφυγαν όλοι από κοντά μου. Όχι και εσύ. Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω, δεν αντέχω να μην σε ξαναδώ. Δεν μπορώ να σου πω αντίο, παρά μόνο πόσο σ’ αγαπώ», έγραψε η Φόνσου στη δημοσίευσή της…

«Καλό Παράδεισο»

Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και η φωτογραφία τους από τα παλιά, τότε που και οι δύο ήταν νέοι, σκόρπισε συγκίνηση στους χρήστες των social media. Οι περισσότεροι σχολίασαν το πόσο καλός και ευγενικός ήταν ο Εσκενάζυ, ένας γλυκός άνθρωπος και ένας καλός ηθοποιός και του ευχήθηκαν καλό ταξίδι και καλό Παράδεισο…

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου στα 73 του χρόνια, έχοντας δώσει σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του, στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από τις θεατρικές, κινηματογραφικές, αλλά -κυρίως- τις τηλεοπτικές του δουλειές.