Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Έδινε μάχη με τον καρκίνο δύο χρόνια

Τη μάχη με τον καρκίνο έχασε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 χρόνων. Ο δημοφιλής ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου στο ογκολογικό νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων όπου νοσηλευόταν.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του σε θεατρικές παραστάσεις, σε κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και από τους ρόλους του σε επιτυχημένα σίριαλ της ελληνικής τηλεόρασης.

Στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση τον Σεπτέμβριο του 2025 στο Κηποθέατρο Παπάγου, με την κόρη του Σάρα / φωτογραφία NDP

Πλούσιο βιογραφικό

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, τον συναντήσαμε ξανά και στο «Καλημέρα ζωή» του Νίκου Φώσκολου.

Από πολύ νέος συνεργάστηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη.

Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή (όπου βασικός πρωταγωνιστής ήταν ο Βασίλης Διαμαντόπουλος) και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη.

Από τη σειρά της ΕΡΤ1 «Καρτ Ποστάλ» με την Αιμιλία Υψηλάντη.

Πολλά παιδιά έχουν συνδέσει τη φωνή του με τους ήρωες διαφόρων καρτούν, αφού είχε πραγματοποιήσει και αρκετές μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων. Από το 2001 και για περίπου δέκα χρόνια είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη, αλλά και σχολή. Το 2024 ασχολήθηκε και με την πολιτική όταν συμμετείχε ευρωεκλογές ως υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος. Με τη σύζυγό του Μαίρη απέκτησαν το 1983 τον Λέοντα και το 1987 τη Σάρα.