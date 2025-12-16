Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Αντίο αγαπημένε μας» - Τα συγκινητικά λόγια των φίλων του για τον χαμό του

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου σε ηλικία 73 χρόνων, έπειτα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του, στο κοινό που τον αγάπησε και τον παρακολουθούσε, μα και στους φίλους και συνεργάτες του που τον αποχαιρετούν δημόσια…

«Θα είναι πάντα στην καρδιά μας»

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μίλησε για την ευγένεια και τον καλό χαρακτήρα του Εσκενάζυ, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην όμορφη οικογένεια που δημιούργησε ο ηθοποιός. «Αντίο αγαπημένε Αλμπέρτο μας! Μόλις μας πληροφόρησε η γλυκιά μας Σάρα πως μετά από την περιπέτεια της υγείας του έφυγε από κοντά μας αυτός ο αγαπημένος φίλος και σεμνός συνάδελφος και συγγραφέας.

Απο τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που γνώρισα στο θέατρο με μια λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονα μια επιτυχημενη κι αγαπημένη οικογένεια. ΚΟΥΡΑΓΙΟ από όλους μας στην σύντροφό του και στα αγαπημένα του παιδιά, τον Λέοντα και τη Σέρα. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ θα είναι πάντα στην καρδιά μας», σχολίασε.

«Κάναμε σχέδια»

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης μοιράστηκε μαζί μας στο Facebook μια φωτογραφία του Εσκενάζυ που τη συνόδεψε με μόλις δύο φράσεις, ενδεικτικές της καλής σχέσης που είχαν οι δύο άντρες που ήταν φίλοι πολλά χρόνια. «Μου την έκανες… Κάναμε σχέδια», έγραψε στη σελίδα του μη θέλοντας να δείξει παραπάνω από τον πόνο και τη θλίψη του για τον χαμό του φίλου του, Αλμπέρτο.