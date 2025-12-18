Σάρα Εσκενάζυ: «Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας - Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη»

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου σε ηλικία 73 χρόνων. Σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα.

φωτογραφία Instagram

Η κόρη του εκλιπόντος ηθοποιού, Σάρα Εσκενάζυ, ανέβασε ένα story στο Instagram για να ευχαριστήσει όλους όσοι σεβάστηκαν τον πατέρα της και τους έστειλαν την αγάπη τους. «Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλειά μας. Η αγάπη σας μας δίνει δύναμη αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 13.30 στη Ριτσώνα, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ευχαριστούμε για τον σεβασμό και τη στήριξή σας. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μια δωρεά στο “Σπίτι του Ηθοποιού”, ώστε η τέχνη κι η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας».

«Καλή ξεκούραση ακριβέ μου φίλε και αδερφέ»

Με συγκινητικά λόγια αποχαιρέτησε τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ και η Μαρία Αλιφέρη. Συγκεκριμένα έγραψε στο Facebook: «Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε, το “φευγιό” σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου. Ήσουνα πάντα ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, σπουδαίος ηθοποιός, εκλεκτός σκηνοθέτης, ευφάνταστος συγγραφέας, υπεύθυνος θεατρικός παραγωγός και διευθυντής Δραματικής Σχολής, γενναιόδωρος συνάδελφος και πάνω απ' όλα, σπάνιος άνθρωπος.

Η Μαρία το στήριγμά σου, η Σάρα η κόρη σου η αδυναμία σου, ο Λέων ο γιος σου το λεβεντόπαιδο και όλοι εμείς που σε αγαπήσαμε, σε αγκαλιάζουμε με πολύ ΦΩΣ για να είναι το καινούριο σου ταξίδι ολοφώτεινο και καθάριο όπως και όλη σου η εδώ ζωή. Καλή σου ξεκούραση Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε και αδερφέ».