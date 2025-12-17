Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας

Η οικογένεια του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, φίλοι και συνεργάτες θα του πουν το τελευταίο αντίο στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου. Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τη σελίδα του στο Facebook. Ο ηθοποιός ανέφερε: «Aποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συναδελφο, έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στη 1.30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας… Θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό».

«Εύχομαι να μην έχω αυτή την κατάληξη»

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο -με τον οποίο πάλευε τα τελευταία χρόνια- τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου σε ηλικία 73 χρόνων. Η μοίρα στάθηκε σκληρή μαζί του καθώς από την ίδια ασθένεια είχαν πεθάνει τόσο ο πατέρας του, όσο και η αδερφή του. Ο ίδιος μάλιστα έτρεμε όταν έφτασε στα 60 του, την ηλικία που είχαν χαθεί οι δικοί του άνθρωποι, αλλά είχε νιώσει ανακούφιση όταν συνεχίσε να μεγαλώνει… Τελικά δεν κατάφερε να γλιτώσει από την “κατάρα” που βάραινε την οικογένειά του.

Πάντως σε δηλώσεις του το 2022 ο εκλιπών είχε φανεί προφητικός. «Ο θάνατος δεν είναι τίποτα, είναι ένας πολύ ωραίος ύπνος, αλλά ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξεφτιλίζεται και δεν πρέπει να πέφτει και να ρίχνει και τους γύρω του. Δυστυχώς όμως είναι πράγματα που είναι πάνω από μας και εύχομαι εγώ τουλάχιστον να μην έχω αυτή την κατάληξη…»