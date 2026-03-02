«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Γνωρίστε τους ήρωες της νέας σειράς της ΕΡΤ

Στη Σέριφο του 1881, οι εργάτες δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο, στις γαλαρίες, για ένα μεροκάματο. Ανάμεσά τους ο Περσέας (Κωνσταντίνος Πλεμμένος), περιμένει χαρούμενος τη γέννα του πρώτου του παιδιού, μέχρι που μια ξαφνική κατολίσθηση της στοάς, τον παγιδεύει στα σπλάχνα του βουνού, ενώ η γυναίκα του, Κατερινέτα (Ντάνη Γιαννακοπούλου), γεννά αγόρι και το ονομάζει Περσέα, σαν τον πατέρα του. Εικοσιπέντε χρόνια μετά, η Κατερινέτα ακόμα καταπιέζει τον έρωτα που νιώθει, για να σεβαστεί τον άγραφο νόμο του νησιού, ενώ ο γιος του ο Περσέας (Κωνσταντίνος Ελματζίογλου) ερωτεύεται την Ανδρομέδα (Αλεξάνδρα Κολαΐτη) κόρη του άντρα (Αλέκος Συσσοβίτης), που θεωρεί θανάσιμο εχθρό του…

Η σειρά «Από Ήλιο σε Ήλιο» που κάνει πρεμιέρα απόψε 2 Μαρτίου (ΕΡΤ1, 22.00) βασίζεται στα βιβλία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο. Αποσπερίτης» και «Από ήλιο σε ήλιο. Ανέσπερος», ενώ το τηλεοπτικό σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου. Στο τιμόνι της σκηνοθεσίας βρίσκονται ο Βασίλης Τσελεμέγκος και ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος.

Who is who

ΠΕΡΣΕΑΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ)

Αγαπημένος γιος της Μαρίας Κονόμου, ο Περσέας ξεχωρίζει από τα εννιά παιδιά της για την ομορφιά και τον ευαίσθητο χαρακτήρα του. Μεγαλώνει με σχετική άνεση και αρχές, τιμά τον πατέρα του χωρίς όμως να τον υπακούει τυφλά. Όταν ερωτεύεται την Κατερινέτα, το ανακοινώνει με θάρρος, παρά την κάθετη αντίθεση του πατριάρχη, που θέλει να ορίσει ο ίδιος τον γάμο του. Ο Περσέας δεν υποχωρεί. Την κλέβει και την παντρεύεται στο μοναστήρι του Ταξιάρχη, προστατεύοντας την τιμή της. Η σύγκρουση με την οικογένειά του είναι σφοδρή· μέσα στην ένταση, η μητέρα του, Μαρία Κονόμου, χτυπά το κεφάλι της στο τζάκι και μένει στον τόπο, κι εκείνος φεύγει διωγμένος. Μαζί με την Κατερινέτα καταλήγουν στα κελιά του Μεγάλου Λιβαδιού στη Σέριφος, όπου πιάνει δουλειά στα μεταλλεία.

ΚΑΤΕΡΙΝΕΤΑ (ΝΤΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

Μια όμορφη γυναίκα, γεννημένη στη Σέριφο από γονείς που θεωρούνταν «ξένοι», μεγαλώνει με το στίγμα της διαφορετικής, μέσα σε φτώχεια και εντάσεις. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον πατέρα της, που από πραματευτής γίνεται ψαράς στο νησί, αρνούμενος να εργαστεί στα μεταλλεία. Η Κατερινέτα ερωτεύεται τον Περσέα Κονόμο, γιο εύπορης οικογένειας. Παρά την αντίδραση του πατέρα του, εκείνος την κλέβει και την παντρεύεται. Η ζωή τους είναι σκληρή. Ο Περσέας δουλεύει στα μεταλλεία και, την ημέρα που εκείνη γεννά τον γιο τους, μια στοά καταρρέει και τον σκοτώνει. Μόνη πια, μεγαλώνει τον μικρό Περσέα με αξιοπρέπεια και πείσμα. Με τα χρόνια, τα αισθήματά της για τον Μανώλη, τον αδελφό του συζύγου της, εξελίσσονται σε έναν αμοιβαίο αλλά απαγορευμένο έρωτα.

ΜΑΝΩΛΗΣ (ΚΙΜΩΝ ΚΟΥΡΗΣ)

Ο Μανώλης Κονόμος, ο μικρότερος γιος της οικογένειας και έναν χρόνο πιο μικρός από τον Περσέα, του μοιάζει στον χαρακτήρα και τον θαυμάζει βαθιά. Καλοπροαίρετος, δίκαιος και θαρραλέος, δεν ενδιαφέρεται για την πατρική περιουσία ούτε υπακούει τυφλά στον πατέρα του. Είναι ο μόνος που στηρίζει ανοιχτά τον Περσέα στον γάμο του με την Κατερινέτα και γι’ αυτό έρχεται σε ρήξη με την οικογένεια. Μετά τον θάνατο του αδελφού του, στέκεται στο πλευρό της Κατερινέτας και του παιδιού της, φιλοξενώντας τους στο κελί που του άφησε ο νονός του στην Κάτω Χώρα, στη Σέριφος. Μέσα από την καθημερινή τους συνύπαρξη γεννιέται ένας βαθύς, αμοιβαίος αλλά απαγορευμένος έρωτας, που για χρόνια μένει κρυφός και ανεκπλήρωτος. Προσπαθώντας να ξεφύγει, ο Μανώλης παντρεύεται κρυφά την Άννα και σχεδιάζει να φύγει για τη Σίφνος, ελπίζοντας να αφήσει πίσω του το παρελθόν.

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ (ΑΛΕΚΟΣ ΣΥΣΣΟΒΙΤΗΣ)

Το «μικρό αφεντικό» του νησιού, το δεξί χέρι του ιδιοκτήτη των μεταλλείων Εμίλ Γκρόμαν. Ξεκίνησε ως διερμηνέας, όταν ο Γκρόμαν ανέλαβε τα Μεταλλεία Σερίφου από το Λαύριο, όμως γρήγορα είδε την ευκαιρία να ανέβει. Έγινε ο άνθρωπος που θα έκανε τα πάντα για να εξυπηρετήσει τον εργοδότη του –να κολακεύσει, να συκοφαντήσει, να πιέσει και να εκμεταλλευτεί– ελπίζοντας πως κάποτε θα ανταμειφθεί με δύναμη και μερίδιο στην επιχείρηση. Η αναγνώριση όμως δεν έρχεται ποτέ. Μοναδική του αδυναμία ο έρωτάς του για τη Λένη κι αυτός όμως μπλεγμένος με τον υπολογισμό και την προίκα της.

ΠΕΡΣΕΑΣ, Ο ΓΙΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΜΑΤΖΙΟΓΛΟΥ)

Από παιδί παλεύει για τη ζωή τη δική του και της μητέρας του, της Κατερινέτας, μεγαλώνοντας μέσα στη φτώχεια αλλά με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια. Ανήσυχο πνεύμα, ονειρεύεται να φύγει από τη Σέριφο για να γνωρίσει τον κόσμο, μένει όμως δίπλα στη μητέρα του, πιστός στο καθήκον. Αγωνίζεται όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά για όλους τους εργάτες, νιώθοντας βαθιά την αδικία που σημάδεψε τον πατέρα του και ολόκληρο το νησί. Ερωτεύεται την Ανδρομέδα, όμως πληγώνεται όταν εκείνη παντρεύεται τον αντίπαλό του.

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΛΑΪΤΗ)

Όμορφη και καλόψυχη, δεν μοιάζει καθόλου στον αλαζονικό πατέρα της. Μεγαλωμένη με αγάπη από τη θεία της, την Ταξιαρχούλα –τη μοναδική αληθινή μητρική της φιγούρα, αφού τη μητέρα της δεν πρόλαβε να τη γνωρίσει– μαθαίνει τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια. Γνωρίζει τον Περσέα στο σχολείο και ανάμεσά τους γεννιέται ένας εφηβικός έρωτας που ωριμάζει μαζί τους. Όταν ο πατέρας της αντιλαμβάνεται τη σχέση τους, παρεμβαίνει αυταρχικά, επιχειρώντας να καθορίσει τη ζωή της σύμφωνα με τις δικές του φιλοδοξίες και οδηγώντας τη δίπλα στον Γκέοργκ Γκρόμαν.

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ (ΕΛΕΑΝΑ ΚΑΥΚΑΛΑ)

Η Ταξιαρχούλα κουβαλά από μικρή τη σοφία της συγχώρεσης. Αδικήθηκε στην περιουσία από τον πατέρα και την αδελφή της, όμως δεν κράτησε κακία. Προχώρησε γνωρίζοντας πως θα μείνει μόνη. Δεν θεωρεί τον εαυτό της όμορφο ή ποθητό, μα διαθέτει βαθιά αγάπη και γενναιοδωρία. Όταν η αδελφή της πεθαίνει στη γέννα, αναλαμβάνει τη μικρή Ανδρομέδα σαν πραγματική μάνα και της αφιερώνει τη ζωή της. Δέχεται τη θέση της στο σπίτι –ούτε σύζυγος ούτε βιολογική μητέρα– υπομένοντας τους περιορισμούς του Δρακούλη, από τον οποίο εξαρτάται οικονομικά. Η ζωή της αλλάζει στο Μέγα Λιβάδι της Σερίφου, όταν γνωρίζει τον Θεμιστοκλή, έναν εργάτη από τη Μύκονο, και βιώνει για πρώτη φορά τον έρωτα.

ΕΜΙΛ ΓΚΡΟΜΑΝ (ΓΙΑΝΝΗΣ SPENGLER)

Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ανάγκη του να διοικεί και να εξουσιάζει. Δεν έχει όμως ούτε τα χρήματα που απαιτούνται, ούτε την καταγωγή. Κι αυτό ακριβώς τον ωθεί να αναλάβει τα μεταλλεία Σερίφου. Πρέπει να αποδείξει πως αξίζει και πως μπορεί να πλουτίσει. Απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του, λειτουργεί σχεδόν μηχανικά, και τα καταφέρνει. Γίνεται ισχυρός, όμως ως εργοδότης είναι σκληρός και άδικος. Αδιαφορεί για τα ατυχήματα και το θανατικό που σκορπίζουν τα μεταλλεία στο νησί.

ΓΚΕΟΡΓΚ ΓΚΡΟΜΑΝ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΞΑΡΧΕΑΣ)

Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του πατέρα του, αλλά σε υπερθετικό βαθμό. Στόχος του ένας καλός γάμος και η ανέλιξη σε κοινωνικά στρώματα ευγενών. Η καλή του εμφάνιση και η πρωσική καταγωγή του τον βοηθούν σε αυτό, καθώς γίνεται ευνοούμενος της βασίλισσας Σοφίας που είναι συμπατριώτισσά του. Παντρεύεται την Ανδρομέδα σε μια στιγμή αδυναμίας, όμως σύντομα το μετανιώνει.

ΓΑΒΡΙΛΗΣ (ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΡΑΚΗΣ)

Έχει το καφενείο στο Μέγα Λιβάδι, που είναι τόπος συνάντησης, χαράς, τραγουδιού και πιοτού, αλλά γίνεται και το μέρος που μαζεύονται οι εξοργισμένοι εργάτες για να συνεννοηθούν και να κάνουν σωματείο. Η οικογενειακή του ηρεμία θα κλονιστεί, όταν αποκαλυφθεί η σχέση της γυναίκας του Ειρήνης με τον Ζαννή Κονόμο, που είχε σαν καρπό τον Γιάννη.

ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Ο χωροφύλακας του νησιού, με καταγωγή από την Πελοπόννησο, κάνει επίδειξη δύναμης, κακοποιεί γυναίκες που τον ελκύουν και είναι φίλος και συνεργός του Δρακούλη σε απάτες, χωρίς σεβασμό για κανέναν. Όταν όμως ερωτεύεται ειλικρινά, ανακαλύπτει ότι μέσα του υπάρχει ακόμα καλοσύνη και ανθρωπιά. Η απώλεια της αγαπημένης του τον ωθεί να στραφεί ενάντια στον Δρακούλη, τον ηθικό αυτουργό, και να γίνει τιμωρός του.

ΓΙΑΝΝΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΒΗΓΚΟΣ)

Ο Γιάννης μεγαλώνει μαζί με τον Περσέα και είναι συνομήλικος του. Αρχικά τον θαυμάζει, αλλά η ζήλια του γεννιέται όταν βλέπει πως ο Περσέας έχει ή αποκτά ό,τι εκείνος θα ήθελε: πρώτα για την εύπορη οικογένειά του και αργότερα γιατί η Κατερινέτα τον αγαπά, όχι εκείνον. Η ζήλια αυτή μετατρέπεται σε μίσος, που ποτέ δεν εκφράζει ανοιχτά. Παίζει ρόλο στον θάνατο του Περσέα, γεγονός που τον βαραίνει, και η κατάσταση γίνεται αφόρητη όταν, χρόνια αργότερα, ανακαλύπτει ότι είναι νόθος γιος του πατριάρχη Ζαννή Κονόμου και της Ειρήνης, που νόμιζε θεία του – δηλαδή ετεροθαλής αδερφός του Περσέα.

ΖΑΝΝΗΣ ΚΟΝΟΜΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΖΩΡΤΖΟΓΛΟΥ)

Είναι ο κλασικός πατριάρχης της οικογένειας, που λειτουργεί σαν δυνάστης. Αποφασίζει για όλους, δεν σηκώνει δεύτερη κουβέντα και αγαπάει τα παιδιά του, μόνο όταν κάνουν αυτό που θέλει. Το ίδιο φέρεται και στη γυναίκα του, που είναι δίπλα του, γεννά τα παιδιά και κρατά το σπίτι, αλλά δεν έχει δικαίωμα γνώμης πάνω σε τίποτα. Θεωρεί τον εαυτό του άρχοντα του νησιού και μεγάλο ευεργέτη, ιδιότητα που κινδυνεύει να χάσει όταν καταφθάνει ο Εμίλ Γκρόμαν…