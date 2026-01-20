Τηλεθέαση: Είδαν σειρές ή ριάλιτι οι τηλεθεατές;

Η Δευτέρα 19 Ιανουαρίου ήταν η μέρα που οι ελληνικές σειρές επέστρεψαν στους δέκτες μας με νέα επεισόδια με τη χειμερινή… ραστώνη! Το «Survivor», αλλά και το «MasterChef» που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα είχαν καταφέρει να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού, πώς όμως τα πήγαν οι σειρές;

Μπροστά… κάποιες σειρές

Το «Να μ’ αγαπάς» του ALPHA κέρδισε στο σύνολο του κοινού με 20,1%, ενώ στους 18-54 έκανε 14,2%. Ο «Άγιος έρωτας», πάλι του ALPHA, σάρωσε και πάλι στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης κάνοντας 18,1% στο γενικό σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων. Το «Μια νύχτα μόνο» στο MEGA είχε μια πιο μέτρια πορεία σημειώνοντας 13,3% στο σύνολο και 10,6% στα δυναμικά κοινά. Σε παρόμοια ποσοστά κινήθηκε και η «Γη της Ελιάς» που χάρισε στο MEGA 13% στο γενικό σύνολο, αλλά μόλις 7,2% στους 18-54 χρόνων. Παράλληλα το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 αρκέστηκε σε ένα 12,9% στο σύνολο και ένα 8,1% στα δυναμικά κοινά.

Τα ριάλιτι άντεξαν

Μπορεί οι ελληνικές σειρές να τα πήγαν αρκετά καλά, τα ριάλιτι παιχνίδια όμως μοιάζουν -για την ώρα- να άντεξαν απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό και να κράτησαν το κοινό τους. Συγκεκριμένα, το «MasterChef» του STAR κρατήθηκε στο 10,8% στο γενικό σύνολο, ενώ τα πήγε πολύ καλύτερα στο δυναμικό κοινό όπου έπιασε 15,8%. Αντίθετα το «Survivor» του ΣΚΑΪ έκανε 10,8% στο σύνολο και 11,9% στους 18-54 χρόνων. Και φέτος είναι πλέον ξεκάθαρο πως αν ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα κάνει από 10% και πάνω θεωρείται επιτυχία!