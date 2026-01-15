«Survivor»: Πρωτιά στην τηλεθέαση και διπλή αποχώρηση

Η πρώτη εβδομάδα προβολής του φετινού «Survivor» κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού με το πρόγραμμα να βρίσκεται στην πρώτη θέση της τηλεθέασης όλες τις μέρες μετάδοσής του. Ειδικότερα, το «Survivor» σημείωσε μέσο όρο 22,1% στο γενικό σύνολο του κοινού και 19% στο δυναμικό κοινό (18-54 χρόνων).

Το πρόγραμμα παρουσίασε υψηλά ποσοστά τηλεθέασης στην Αθήνα με 19,5%, στη Θεσσαλονίκη με 21,9% και στην υπόλοιπη Ελλάδα με 23,9%. Παράλληλα τo #SurvivorGR παρέμεινε στις πρώτες θέσεις του TOP 20 θεμάτων συζήτησης στο Χ όλες τις μέρες προβολής του.

Αντίο σε Σταυρούλα και Ελισάβετ

Η μονομαχία το βράδυ της Τετάρτης 14/1, ανάμεσα στη Σταυρούλα Ποτήρη και την Κέλλυ Μποφίλιου έβαλε «φωτιά» κυριολεκτικά και μεταφορικά! Οι δύο Survivors έπρεπε να ανάψουν μία δυνατή φωτιά με ένα τσακμάκι και προσανάμματα. Η Σταυρούλα ήταν εκείνη που στο τέλος δεν τα κατάφερε και αποχαιρέτησε την ομάδα της.

Προτού φύγει όμως από το παιχνίδι, της δόθηκε μία δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Γιώργος Λιανός την ενημέρωσε πως μπορεί: είτε να δώσει διπλή ψήφο σε έναν συμπαίκτη της, είτε να του στερήσει το δικαίωμα ψήφου στο επόμενο Συμβούλιο ανάδειξης υποψηφίου προς αποχώρηση.

Η Σταυρούλα πήρε τον πάπυρο στα χέρια της, έγραψε ένα όνομα και το παρέδωσε στον Γιώργο Λιανό ο οποίος τον σφράγισε με βουλοκέρι. Την επιλογή της θα τη μάθουμε, μόνο εάν χάσουν οι Αθηναίοι σε αγώνισμα ασυλίας και οδηγηθούν σε ψηφοφορία.

Νωρίτερα, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε πως ο υποψήφιος που το τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να στηρίξει με την ψήφο του είναι ο Gio Καραντώνης, ο οποίος παρότι τραυματίας είχε καταφέρει να φέρει νίκη στο αγώνισμα επάθλου. Ωστόσο το Συμβούλιο είχε μία δυσάρεστη ανακοίνωση καθώς η Ελισάβετ Σεκερτζή μετά από εντολή γιατρού αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το «Survivor» για λόγους υγείας.

Οι πρώτες ημέρες στον Άγιο Δομίνικο ολοκληρώθηκαν με απώλειες για τους Αθηναίους και θρίαμβο για τους Επαρχιώτες. Θα καταφέρουν οι Κόκκινοι να βρουν ρυθμό και να σημειώσουν νίκες στη δεύτερη διαγωνιστική εβδομάδα που ξεκινά την Κυριακή 18 Ιανουαρίου (ΣΚΑΪ, 21.00) απέναντι ακριβώς από την πρεμιέρα του «MasterChef» του STAR;