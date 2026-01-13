Μιχάλης Σηφάκης - Gio Καραντώνης: Γνωρίστε τις συντρόφους των δύο παικτών του «Survivor»

Άντρες έτοιμοι για όλα και για τη νίκη και για τον έρωτα. Μιχάλης και Gio! Ποιοι είναι οι δύο άντρες που μπήκαν με φόρα στο φετινό «Survivor» του ΣΚΑΪ;

Δεν του αρέσει να χάνει

Ο Μιχάλης Σηφάκης είναι γνωστός στους λάτρεις του ποδοσφαίρου, τώρα ήρθε η στιγμή να τον μάθουν και όσοι δεν ασχολούνται με τη στρογγυλή θεά! Ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας που πλέον είναι μάνατζερ ποδοσφαιριστών είναι ερωτευμένος με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων και ρολογιών, Ζωή Μαρούδη. Για χάρη της μάλιστα έφυγε από το Ηράκλειο της Κρήτης και ζει μαζί της στην αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ο 41χρονος Σηφάκης είναι ένας άνθρωπος με χιούμορ, έξω καρδιά και κοινωνικός, του γυρίζει το μάτι όμως αν αισθανθεί ότι τον προκαλούν. Είναι αποφασισμένος να κερδίσει το «Survivor», αφού λέει πως δεν του αρέσει να χάνει! Παρόλα αυτά όμως έχει μάθει να διαχειρίζεται την ήττα και να προχωρά…

Ο νέος… Μέγας Αλέξανδρος

Ο Gio Καραντώνης από τις ΗΠΑ φέρνει μαζί του μια άλλη κουλτούρα αφού εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Δραστηριοποιείται στη μουσική βιομηχανία τόσο ως μάνατζερ, όσο και ως ιδρυτής δισκογραφικών projects. Ο 28χρονος μουσικός παραγωγός και επιχειρηματίας δηλώνει πως αντλεί έμπνευση από την αρχαία Ελλάδα και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, ιδίως τον Αριστοτέλη.

Η σύντροφός του, Σίλια, μίλησε αποκλειστικά στο “Πρωινό” και αποκάλυψε πως ο αγαπημένος της θα κερδίσει το παιχνίδι και θα τον θυμούνται σαν τον… Μέγα Αλέξανδρο! «Αυτό που βλέπεις είναι 100% ο Gio. Δεν παίζει ρόλους, δεν έχει καθόλου θεατρινισμούς που μπορεί να δεις από άλλους παίκτες. Είναι ο εαυτός του. Είναι αληθινός, μια αγνή ψυχή, έξυπνος και στρατηγικός.

Όταν λέει ότι θέλει να τον θυμούνται σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, του λέω “εγώ είμαι μαζί σου, θα τα καταφέρουμε και θα σε θυμούνται κι εσένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο και εμένα σαν τον Μέγα Αλέξανδρο”. Από την πρώτη του εμφάνιση απέδειξε ότι ο κόσμος τον αγαπάει. Πήγε για να περάσει καλά, να ζήσει μια εμπειρία και ό,τι και να γίνει, θεωρώ ότι το κάνει περισσότερο για πλάκα.

Ο Gio είναι πολύ καλός στα αθλήματα, πολύ καλύτερος από αυτό που περίμεναν οι αντίπαλοί του. Θεωρώ ότι θα κερδίσει με τη στρατηγική και το μυαλό του. Ο κόσμος δεν το ξέρει, αλλά ήταν πολύ καλός αθλητής στο παρελθόν. Θα επανέλθει, γιατί το σώμα θυμάται. Ξεκίνησε τις προπονήσεις λίγο καιρό πριν, γιατί δεν είχε πολύ καιρό που γνώριζε ότι θα μπει στο παιχνίδι. Τα πήγε πολύ καλά. Άμα βάλει πείσμα και είναι παθιασμένος με κάτι, θα τα καταφέρει».