Survivor: Κατέρρευσε ο Χρήστος Μυλωνάς - Τον πήραν με φορείο για τις πρώτες βοήθειες

Ο παίκτης δεν αισθανόταν καλά από το πρωί και έχασε τις αισθήσεις του τη στιγμή που μιλούσε στους παίκτες ο παρουσιαστής του παιχνιδιού.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι παίκτες στο Survivor το βράδυ της Κυριακής, όταν το μέλος της μπλε ομάδας, ο Χρήστος Μυλωνάς, ζαλίστηκε και κατέρρευσε την ώρα που μιλούσε στις ομάδες ο Γιώργος Λιανός.

Οι παίκτες της μπλε ομάδας ήταν παραταγμένοι και την ώρα που ο παρουσιαστής του Survivor τους μιλούσε, ο 40χρονος ηθοποιός που ανήκει στους «Επαρχιώτες» αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

Οι συμπαίκτες του αμέσως τον ξάπλωσαν και του έδωσαν νερό ενώ οι διασώστες έφεραν φορείο και τον μετέφεραν για τις πρώτες βοήθειες.

Ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, λίγο μετά το περιστατικό, αναφέρθηκε στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν όλοι οι παίκτες στο νησί.

Ακόμη ανέφερε ότι ο παίκτης συνήλθε ενώ από το πρωί φαινόταν λίγο αδιάθετος.

